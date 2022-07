Zach Roloff de Little People claque papa Matt et sa petite amie Caryn Chandler dans un clip refait surface choquant au milieu d’une querelle familiale

LITTLE People, la star de Big World Zach Roloff déchire papa Matt et sa petite amie Caryn Chandler dans un clip refait surface de leur querelle de la série.

La star de TLC, son père et le partenaire de son père ont été en désaccord après la vente de Roloff Family Farms.

Little People, la star de Big World, Zach Roloff, a eu des mots durs pour papa Matt dans un clip refait surface[/caption]

Lui, Matt et la petite amie de Matt, Caryn Chandler, étaient en désaccord sur la vente de la ferme[/caption]

Récemment, les fans de Reddit ont refait surface d’anciens clips de l’émission TLC mettant en vedette Zach en utilisant des mots durs pour papa Matt et sa petite amie Caryn.

Dans le clip de 2010, Zach semble conduire, discutant au téléphone avec maman Amy Roloff.

Amy dit à son fils : “Il est juste bizarre, Zach.”

Zach répond : « Je sais qu’il est bizarre. Nous comprenons tous cela. Nous allons accepter la situation, cependant.

Il poursuit : « Papa est bizarre. Caryn est responsable. On va juste faire avec ça, d’accord ? »

Amy ne semble pas disposée à accepter cela, cependant, répondant: “Eh bien, pourquoi est-elle même, comme, diriger des gens dans ma maison me dépasse.”

Les fans semblaient être d’accord avec Amy, qualifiant l’épisode de “révélation”.

Un utilisateur a écrit: “Je reçois Amy tellement plus dans ces épisodes maintenant.”





Un autre a écrit : « Wow ! Je ne me souviens pas du tout de cette scène, mais elle aurait facilement pu être enregistrée cette année. Parlez de préfiguration.

Quelqu’un d’autre a commenté: “Oh si nous savions alors ce que nous savons maintenant!”

Les fans de la série TLC connaissent désormais la querelle entre Matt et son fils.

FARM FEUD

Récemment, les fans ont accusé les créateurs de la série de garder secrets les détails clés entourant la querelle.

Un fan a consulté un fil de discussion en ligne pour ouvrir une discussion concernant la discorde de Matt avec son fils Zach, 32 ans, car le couple n’a pas été en mesure de trouver un accord équitable pour que ce dernier achète Roloff Farms.

L’utilisateur a écrit: «Cette saison serait beaucoup plus intéressante s’ils discutaient des chiffres * réels * sur l’accord agricole.

“Comme à quelle distance se trouvaient Matt et Zach sur cet accord, exactement ? Je ne supporte pas Matt mais je suis très curieux de savoir à quel point il était déraisonnable », ont-ils déclaré.

“Les prix de vente des propriétés sont de notoriété publique, alors pourquoi ne peuvent-ils pas partager plus de détails sur l’accord potentiel qu’ils allaient conclure ? Cela rendrait la saison ennuyeuse actuelle un peu moins ennuyeuse.

D’autres se sont tournés vers la section des commentaires pour offrir leur accord sur la question, affirmant que TLC a caché des détails financiers qui ont entraîné la dispute familiale.

«Ouais, et à chaque émission, Matt et Zach nous racontent à nouveau la situation. L’histoire devient obsolète des deux côtés », a convenu un second.

Un troisième a fait remarquer: “Oui, je suis au-dessus de cette histoire Matt contre Zach, mais je suis d’accord que cela aurait été plus intéressant si nous avions connu les chiffres réels.”

“C’est un grand mystère avec les deux blâmant l’autre. Cette saison a été une sorte de déception », a déclaré un quatrième.

VENTE SORDIDE

Matt a mis la ferme familiale en vente en mai après qu’aucun de ses enfants n’ait voulu l’acheter.

Après avoir refusé l’offre de son fils Zach, le père de trois enfants a qualifié le patriarche de “mauvais grand-parent” qui “n’apprécie pas sa famille”.

Les tentatives de Matt et Caryn de créer des liens avec Zach et sa femme, Tori, ont figuré dans l’émission[/caption]

Zach et sa femme Tori auraient voulu acheter Roloff Farm[/caption]

Matt a vendu la ferme à quelqu’un en dehors de la famille à la place[/caption]