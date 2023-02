Zach Roloff de “Little People Big World” subit une chirurgie cérébrale d’urgence – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TLC

Zach Roloff de TLC a frappé la série de télé-réalité Petit peuple, grand monde est à l’hôpital après une chirurgie cérébrale d’urgence. Sa femme Tori Roloff, 31 ans, s’est rendu sur Instagram le jeudi 9 février pour partager la nouvelle effrayante avec un petit carrousel de photos d’un hôpital. Sur la première photo, la star de 32 ans a été vue allongée dans un lit d’hôpital avec la tête bandée, la main de Tori tendue pour tenir la sienne. Une deuxième photo montrait Zach, torse nu et relié à des moniteurs médicaux, souriant tout en levant le pouce. Le troisième cliché montrait le soleil du matin qui brillait à travers les murs de verre du bâtiment.

« Pas exactement comment nous avons vu notre semaine se dérouler… », a-t-elle légendé les photos. “Zachary a subi une révision d’urgence de la dérivation ce matin. Ça a été effrayant 72 heures mais il va bien et récupère !! Merci beaucoup à tous pour les prières dont vous nous avez couverts. Nous les ressentons !

Tori a également ajouté que la famille se sentait « bénie » d’avoir une équipe qualifiée travaillant sur son mari depuis sept ans. “Nous sommes incroyablement bénis par notre équipe de neurochirurgiens et leur attention aux besoins de Zach !” la maman de trois enfants a continué. “Merci à nos amis et à notre famille qui ont tous demandé de l’aide. Nous nous sentons tellement aimés et soutenus par vous. Criez également à @amyjroloff pour avoir maintenu le fort et joué à cache-cache pendant qui sait combien d’heures.

Au centre de toute la débâcle, se trouve un couple qui est clairement profondément dévoué l’un à l’autre. Et Tori a révélé dans son message émouvant à quel point elle était fière de son mari. “Je prie ici pour que le rétablissement de Zach soit rapide et facile et que ce soient nos prières exaucées pour soulager ses migraines !” conclut-elle. “Tu es un putain de méchant, Zach. Vous venez de subir une opération au cerveau… et vous l’avez gérée comme une rock star. Je suis si fier de toi.”

Par ETEn ligne, Tori avait déjà consulté des histoires Instagram pour expliquer pourquoi elle avait manqué une apparition dans les médias précédemment prévue et informer les fans de ce qui se passait. “Désolé de vous avoir tous laissé pendre hier”, a-t-elle écrit en partie, dans l’histoire supprimée depuis. “Nous avons découvert que le shunt de Zach avait besoin d’être réparé et qu’il serait opéré dans la matinée.”

