Grand frère alun Zach Rance dit qu’il est bisexuel et que lorsqu’il a joué dans l’émission de téléréalité de CBS il y a des années, il est tombé amoureux et « s’est lié » avec son ancienne co-star Frankie Grande.

Frankie, chanteuse Ariane Grandele frère aîné ouvertement gay, n’a pas répondu aux commentaires de Ranch, qu’il a fait le mardi 8 décembre lors d’un collectif Conversation YouTube sur la santé mentale, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. The Mental Health Collection, une initiative dirigée par Zach, et le podcast Avec amour, Alexa, a présenté l’événement virtuel.

« J’ai été honnête toute ma vie », a déclaré Zach, qui a partagé la vedette avec Frankie dans la saison 16 de Grand frère en 2014. « Je n’ai aimé que les femmes, vous savez, mais sur Grand frère, Frankie et moi sommes devenus très proches et je suis tombé amoureux de qui il était en tant que personne – super drôle, super intelligent, vous savez, beau mec. Et avec le temps, nous sommes devenus si proches que je ne savais pas vraiment si j’avais des sentiments pour lui ou pas. «

Zach a déclaré qu’il avait auparavant «toujours été hétéro». Il a ajouté: « Après le spectacle, lui et moi avons eu une relation qui était plus que juste des amis et il était le premier gars avec qui je me suis jamais connecté. Et après cette nuit, j’étais très incertain de l’orientation de ma sexualité. parce que j’aime les parties féminines. «