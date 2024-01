Zach Parise signe avec Avalanche dans le cadre d’une décision surprise d’agent libre

LNH

Zach Parise a dit que ce serait Long Island ou nulle part.

Il s’avère que nulle part à Denver, au Colorado.

Comme prévu, Parise est officiellement sorti de sa retraite vendredi soir.

Mais dans une courbe, il a évité un retour chez les Islanders pour plutôt signer avec l’Avalanche, le Colorado annonçant qu’il avait signé un contrat d’un an d’une valeur de 825 000 $.

«Nous sommes ravis d’ajouter Zach à notre groupe», a déclaré le directeur général de l’Avalanche Chris MacFarland dans un communiqué. « Au cours de son impressionnante carrière dans la LNH, Zach a toujours été un attaquant très compétitif et motivé contre lequel il est difficile de jouer. Nous sommes impatients d’ajouter sa présence de vétéran à notre vestiaire.

Elliotte Friedman de Sportsnet a été le premier à rapporter la nouvelle.

On pensait initialement que Parise s’en tiendrait à sa proclamation le jour de la rupture la saison dernière, selon laquelle s’il faisait un retour en 2023-2024, ce serait avec les Islanders.

Zach Parise signe avec l’Avalanche du Colorado. Paul J. Bereswill pour le NY Post

Mais à mesure que Parise intensifiait son entraînement à Minneapolis, cela devenait moins clair.

En fin de compte, si Parise voulait revenir, il voulait rejoindre une équipe qui lui donnerait une chance de remporter la Coupe Stanley.

Les Islanders, qui ont une fiche de 20-17-11 et qui ont congédié l’entraîneur-chef Lane Lambert la semaine dernière, ne ressemblent pas à une équipe qui peut raisonnablement espérer remporter un championnat en ce moment.

L’Avalanche, qui a remporté le titre en 2022 et est actuellement à égalité pour la tête de la division centrale, semble pouvoir le faire.

Et Parise, qui a marqué 21 buts à 38 ans à Long Island l’an dernier, peut les aider à y parvenir.

On ne sait pas quel effet le licenciement de Lambert et l’embauche de Patrick Roy comme entraîneur-chef des Isles ont eu sur la réflexion de Parise.

Mais la situation du plafond salarial des Islanders, compliquée par le fait que Ryan Pulock reste dans la réserve des blessés à long terme, a toujours semblé être un obstacle à des retrouvailles.

Parise avait déjà exprimé son intérêt à revenir chez les Islanders. Paul J. Bereswill pour le NY Post

Actuellement, les Islanders pourraient s’adapter à Parise en puisant davantage dans leur pool LTIR.

Mais ils devront déjà débourser 2,75 millions de dollars lorsque Pulock sera activé.

Signer Parise aurait augmenté ce nombre et rendu plus difficile une décision déjà difficile à prendre – tout cela au nom de l’ajout de quelqu’un qui, malgré son palmarès décoré, est finalement un point d’interrogation.

Pourtant, si Parise finit par être le même joueur qu’il était la saison dernière, les Islanders pourraient très bien l’utiliser.

Parisé a permis aux Islanders de marquer quelques buts l’an dernier. Paul J. Bereswill pour le NY Post

À l’heure actuelle, leurs six derniers se retrouvent à Casey Cizikas et potentiellement à Hudson Fasching après que ce dernier ait quitté la défaite de jeudi contre les Canadiens après s’être écrasé contre la bande de but au cours de la deuxième période.

Et Pierre Engvall, de retour de blessure à Montréal, a été au mieux incohérent toute la saison et a connu une performance chargée de revirements contre les Canadiens.

Compte tenu de cela, il n’est pas impossible que Parise s’inscrive sur le deuxième trio dès maintenant s’il avait signé avec les Islanders.

Mais cela restera hypothétique, et les Islanders seront obligés de voir Parise poursuivre sa carrière ailleurs.











