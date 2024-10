Zach Nunn et Lanon Baccam se battent sur l’avortement et l’immigration dans le débat du 3e district

Le républicain Zach Nunn et le démocrate Lanon Baccam se sont affrontés mardi soir sur l’avortement, l’inflation et l’immigration lors d’un débat télévisé d’une heure.

Le débat de mardi soir, hébergé par KCCIest le seul débat télévisé programmé entre les deux candidats pour le 3ème district du Congrès de l’Iowa, qui couvre 21 comtés du centre et du sud de l’Iowa, y compris les villes de Des Moines, Ouest des MoinesWinterset, Osceola et Ottumwa.

Nunn, le président sortant, brigue un deuxième mandat après avoir remporté son siège au Congrès lors d’un concours très serré en 2022, décidé par environ 2 000 voix.

Baccam, un ancien responsable du ministère américain de l’Agriculture, se lance un défi de taille pour le siège, dépassant Nunn lors de trois trimestres consécutifs de collecte de fonds.

Les analystes électoraux du Cook Political Report, non partisan, qualifient le concours de « tirage au sort ».

L’avortement occupe une place centrale

Les deux candidats se sont disputés sur l’accès à l’avortement, l’un des points chauds du débat.

Baccam a cherché à lier Nunn à l’interdiction de l’avortement de six semaines qui est entrée en vigueur cet été dans l’Iowa. Nunn a voté pour une version précédente de la législation en 2018 alors qu’il siégeait au Sénat de l’Iowa.

« L’interdiction de l’avortement que nous avons dans cet État avant même que la plupart des femmes sachent qu’elles sont enceintes est l’interdiction de l’avortement de Zach Nunn », a déclaré Baccam. « Il a jeté les bases de cela lorsqu’il était député de l’État et ce que nous avons aujourd’hui est exactement ce qu’il voulait. L’avortement est désormais interdit avant même que la plupart des femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. C’est extrême. »

Baccam a également fait référence à un moment d’un débat primaire républicain de 2022 lorsque Nunn a levé la main lorsqu’on lui a demandé lors d’un débat primaire républicain s’il pensait que l’avortement devrait être illégal dans toutes les circonstances sans exception.

« Il veut aller plus loin sur cette question, en soutenant une interdiction nationale de l’avortement sans exception, même en cas de viol, d’inceste et de vie de la mère », a déclaré Baccam à propos de Nunn. « Les amis, c’est loin d’être en phase avec la position des Iowans sur cette question. »

Nunn a déclaré cette année qu’il ne soutenait pas une interdiction fédérale de l’avortement et il a réitéré cette position lors du débat.

« Permettez-moi d’être très clair sur ma position et ma position », a déclaré Nunn. « Je suis pro-vie. J’ai voté pour des exceptions pour le viol, l’inceste et certainement pour la santé de la mère. Je crois fermement que nous ne devrions pas avoir une interdiction fédérale de l’avortement et la retirer aux habitants de l’Iowa. »

Nunn a également souligné législation qu’il a présentée exiger des prestataires d’assurance maladie privés qu’ils couvrent les traitements contre l’infertilité comme la fécondation in vitro.

« J’ai également été un ardent défenseur et j’ai mené une législation bipartite pour garantir l’accès à la FIV, qui peut actuellement rapporter des dizaines de milliers de dollars aux familles rien que pour fonder une famille », a-t-il déclaré.

Comment les candidats pourraient-ils lutter contre l’inflation ? Adopter l’équilibre budgétaire ou s’attaquer aux prix abusifs ?

Les candidats ont partagé deux visions sur la manière de réduire les coûts pour les Iowans.

Nunn a déclaré que l’inflation était la première chose dont il entendait parler de la part des électeurs, et il a blâmé les dépenses de l’administration Biden.

« Prenons les meilleures pratiques de l’Iowa, ce que j’ai fait en tant que sénateur de l’État », a déclaré Nunn. « Réduisez les impôts de l’Iowa, assurez-vous que les habitants de l’Iowa aient plus d’argent dans leurs poches. … Nous pouvons également tirer une leçon du tout premier projet de loi que j’ai présenté. Adopter un budget équilibré. La réalité, ce sont les agriculteurs de l’Iowa, les propriétaires de petites entreprises de l’Iowa. , les familles de l’Iowa équilibrent leur budget. Nous devrions nous attendre à ce que le gouvernement fasse de même.

Baccam a déclaré que les grandes entreprises doivent être tenues responsables des prix abusifs.

« Il ne fait aucun doute que le coût de l’épicerie continue d’être élevé, qu’aller à la pompe à essence est une pince au portefeuille. Mais nous entendons également parler des coûts de logement. C’est aussi très important pour les gens maintenant », a déclaré Baccam. « Nous devons nous attaquer aux prix abusifs, aux grandes entreprises qui augmentent les prix pour nous et ne nous répercutent pas les économies réalisées ici, dans nos communautés. »

Les candidats s’accordent sur la nécessité de sécuriser la frontière, mais ne sont pas d’accord sur la manière dont

Interrogés sur l’immigration, les deux candidats ont souligné l’importance de sécuriser la frontière sud des États-Unis.

Baccam a fait l’éloge d’un projet de loi bipartite sur la sécurité des frontières qui a été négocié cette année au Sénat américain et qui aurait ajouté davantage d’agents de patrouille frontalière et de technologies d’identification des drogues à la frontière.

« Ce qui est important, c’est que cela aurait obligé le président à fermer la frontière si celle-ci était submergée », a-t-il déclaré. « C’est vraiment important pour nous de le faire et quand j’arriverai au Congrès, je m’assurerai de voter pour cela. »

Baccam a accusé Nunn et ses collègues républicains d’avoir laissé mourir le projet de loi « à des fins purement politiques ». L’ancien président Donald Trump a exhorté les républicains du Sénat à voter contre le projet de loi, mais celui-ci n’a pas été adopté par le Sénat et n’a jamais été soumis à l’examen de la Chambre.

Nunn a souligné son vote en faveur de HR 2connue sous le nom de « Loi sur la sécurisation des frontières de 2023 », qui a été adoptée par la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, mais n’a jamais reçu de vote au Sénat.

« Le Congrès devrait suivre l’exemple que nous avons donné à la Chambre. Nous avons adopté le projet de loi le plus complet sur la sécurité des frontières au cours de mes premières semaines de travail », a-t-il déclaré. « Ce dont mon collègue ici présent a parlé est un mensonge pur et simple. Il n’y a jamais eu de projet de loi qui soit sorti du Sénat. Il n’y a jamais eu de projet de loi contre lequel voter, il n’y a jamais eu de projet de loi pour lequel voter. »

Nunn a tenté de convaincre Baccam d’appeler le président Joe Biden à adopter les politiques d’immigration de l’ère Trump.

« M. Baccam, aujourd’hui, allez-vous tenir tête à votre patron Biden et il peut signer dès maintenant pour rester au Mexique, il peut signer un projet de loi pour garantir que la capture et la remise à l’eau prennent fin et il peut construire le mur frontalier ? » dit Nunn.

Baccam a de nouveau accusé Nunn de jouer à des jeux politiques sur cette question.

« La réalité est que je pense que les habitants de l’Iowa en ont assez de ces jeux politiques où les gens tentent de créer des divisions entre nous », a-t-il déclaré. « Nous voulons réellement voir des actions et faire avancer les choses. »

Stephen Gruber-Miller couvre l’Iowa Statehouse et la politique pour le Register. Il peut être contacté par courriel à [email protected] ou par téléphone au 515-284-8169. Suivez-le sur Twitter à @sgrubermiller.

