Zach Nunn, de l’Iowa, déclare que les États-Unis ne devraient pas envoyer de nouveaux dollars des contribuables pour aider l’Ukraine

Le représentant américain Zach Nunn a déclaré que les États-Unis ne devraient pas fournir de nouvel argent aux contribuables à l’Ukraine alors que le Congrès négocie un accord de financement pour éviter une probable fermeture du gouvernement cette semaine.

Au lieu de cela, il soutient la saisie des avoirs russes gelés et l’utilisation de ces dollars pour aider le pays déchiré par la guerre.

« Je ne pense pas qu’un contribuable devrait avoir à puiser dans ses poches pour défendre la frontière de quelqu’un d’autre si nous ne pouvons pas d’abord défendre la nôtre », a déclaré Nunn. « Et donc je ne vois pas que davantage d’argent provenant de l’argent des contribuables soit envoyé à l’Ukraine comme solution. »

Plus: Zach Nunn de l’Iowa déclare que le projet de loi de dépenses à court terme du Sénat est probablement DOA à la Chambre à l’approche de la fermeture

Nunn, un républicain qui représente le 3e district du Congrès de l’Iowa, a déclaré au Des Moines Register dans une interview mercredi que le financement destiné à empêcher les passages non autorisés à la frontière sud des États-Unis « doit être l’une des principales priorités » du Congrès alors qu’il approuve une législation visant à financer le gouvernement.

Ses commentaires interviennent alors que les États-Unis à quelques jours d’une probable fermeture du gouvernement fédéral le 1er octobre, ce qui entraînerait le licenciement de milliers d’employés fédéraux tandis que certains employés jugés essentiels continueraient de travailler sans salaire.

Deux des points de friction dans les négociations sont l’aide à l’Ukraine – réclamée par le président Joe Biden et le Sénat dirigé par les démocrates – et le financement de la sécurité des frontières américaines, qui est une priorité pour la Chambre dirigée par les républicains.

Mardi, le Sénat a avancé un projet de loi bipartite qui maintiendrait le financement du gouvernement pendant six semaines et fournirait à l’Ukraine environ 6 milliards de dollars d’aide nouvelle. Le projet de loi n’a pas encore fait l’objet d’un vote final. Parallèlement, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré que le financement de la sécurité des frontières devrait être inclus dans tout accord de financement et que l’aide à l’Ukraine devrait être considérée séparément.

Plus: Les démocrates de l’Iowa affirment que les républicains « jouent à des jeux politiques » alors que la fermeture du gouvernement se profile

Zach Nunn dit que les États-Unis devraient utiliser les fonds russes saisis pour aider l’Ukraine

Nunn a déclaré que les États-Unis devraient plutôt saisir les avoirs russes gelés après que le pays a envahi l’Ukraine en 2022 et utiliser cet argent pour aider l’Ukraine.

« Il y a 300 milliards de dollars d’actifs russes gelés dans les banques américaines et européennes qui peuvent être saisis aujourd’hui de la même manière que nous l’avons fait avec les terroristes après le 11 septembre et qui peuvent être utilisés pour reconstruire l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Nunn a présenté un projet de loi dans ce sens, appelé Loi sur la protection des contribuables et la défaite de la Russie.

« Même si je crois que la Russie doit être stoppée et punie, et que les familles américaines souffrent, envoyer encore plus d’argent à l’Ukraine pour l’aider à reconstruire son économie n’est pas une bonne utilisation de l’argent de nos impôts », a déclaré Nunn dans un communiqué. un communiqué de presse du 26 septembre.

Alors qu’il se présentait au Congrès l’année dernière, Nunn a déclaré qu’il fallait une « surveillance » de toute aide américaine à l’Ukraine.

L’aide à l’Ukraine divise les républicains du Congrès et les candidats à la présidentielle de 2024.

Lors du premier débat des primaires présidentielles en août, le candidat et entrepreneur Vivek Ramaswamy a levé la main pour dire que les États-Unis devraient cesser de fournir une aide à l’Ukraine.

« Nous protégeons contre une invasion à travers la frontière de quelqu’un d’autre alors que nous devrions utiliser ces mêmes ressources militaires pour empêcher l’invasion de notre propre frontière sud, ici aux États-Unis d’Amérique », a déclaré Ramaswamy. dit.

D’autres candidats, dont l’ancien vice-président Mike Pence, ont déclaré que l’Amérique devait continuer à jouer son rôle d’« arsenal de la démocratie ».

« Quiconque pense que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes ici aux États-Unis et être le leader du monde libre a une vision assez limitée de la plus grande nation de la planète », a déclaré Pence lors du débat.

Stephen Gruber-Miller couvre l’Iowa Statehouse et la politique pour le Register. Il peut être contacté par courriel à [email protected] ou par téléphone au 515-284-8169. Suivez-le sur Twitter à @sgrubermiller.

Cet article a été initialement publié sur Des Moines Register : Zach Nunn se dit opposé à l’envoi de nouveaux dollars des contribuables pour aider l’Ukraine