Zach Noble de Love Island fait des recherches brutales sur les co-stars alors qu’il discute du drame de la distribution

Aujourd’hui, Zach Noble de LOVE Island a fait une fouille brutale à ses co-stars alors qu’il discutait du drame en cours.

Les insulaires viennent de sortir de la villa, mais il semble que le thé commence à se répandre sur ce qui s’est VRAIMENT passé dans les coulisses.

La star de télé-réalité a partagé ce commentaire brutal sur ses co-stars

Zach est toujours aimé de sa petite amie de la villa Molly Marsh, mais il semble qu’il n’en va pas de même pour ses compatriotes insulaires.

Depuis que Love Island a pris fin lundi, il y a eu d’innombrables rapports de prises de bec entre les acteurs de la saison 10.

En particulier, les podcasts de Kady McDermott sur la vie dans la villa ont ébouriffé plus que quelques plumes.

Il y a quelques jours à peine, elle a accusé Mitch d’être un « super fan de Love Island » – ce qui a entraîné une guerre des mots entre les deux.

Les fans pensent maintenant que tout est prêt à démarrer lors de la grande réunion, qui doit être diffusée demain.

Mais en discutant avec ses abonnés Instagram, Zach a donné son brutal avis de drame entre ses co-stars.

Un fan lui a demandé: « Pensez-vous qu’un thé / drame sera évoqué de la réunion à propos des discussions sur le podcast? »

Ce à quoi Zach a carrément répondu : « Non, je suis content. Personne ne vaut le drame.

Pendant ce temps, hier, Zach a partagé ses projets futurs avec sa petite amie Molly.

Le couple est arrivé quatrième de la série dix de la série, mais cela ne les a pas influencés dans leur quête de l’amour.

Et il semble que leur relation soit très sérieuse.

En discutant à nouveau avec ses abonnés Instagram, Zach a expliqué ce qui l’attendait, lui et Molly.

Un fan a demandé: « Vous voyez-vous un jour épouser Molly? »

À quoi il a jailli: «Je pense que son message à la jeune communauté est inspirant.

« Nous n’avons aucune pression sur quoi que ce soit, mais j’espère que la vie se déroulera comme je le souhaite. Elle est une reine et mérite le [world emoji]”.

Bien que Zach ait de grands espoirs pour le sort du couple, les fans ne sont pas si convaincus.

Les téléspectateurs ont prédit une fin pas si féerique au voyage de Molly et Zach, lors de la finale de la saison.

Molly et Zach ont pu être vus quelques instants après la finale, partageant un message avec leurs fans.

Molly a déclaré : « Je me sens tellement dépassée en ce moment. Ce soir a été une expérience folle. Je suis très reconnaissant d’être ici, mais c’était incroyable.

Zach a ensuite ajouté : « Ouais, je me sens bien, je sais que nous n’avons pas gagné mais j’ai déjà gagné. Donc je n’ai rien à redire. Mais ça a été une expérience, donc je suis juste prêt à rentrer à la maison à ce stade.

Malgré leur doux message, les fans se sont demandé si leur connexion était vraiment authentique.

L’un d’eux a commenté : « Le langage corporel est choquant ici. Il en a déjà tellement fini avec elle !

Bien que les téléspectateurs ne soient pas impressionnés, Love Island a légendé le clip : « Ça a été une aventure banale pour Molly et Zachariah ! Que leur amour continue longtemps.

Indépendamment des doutes, le couple a officialisé les choses lors d’une cérémonie de déclaration d’amour lors du dernier épisode.

Cela vient après que Jess Harding et Sammy Root aient décroché la couronne de Love Island de Zach et Molly, Tyrique Hyde et Ella Thomas et Lochan Nowacki et Whitney Adebayo.

Zach a quitté la villa Love Island avec Molly à son bras

Zach semble déjà avoir des plans pour la paire