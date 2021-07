Zach LaVine des Bulls ne se rendra pas à Tokyo avec l’équipe américaine

Le basketteur américain Zach LaVine ne se rendra pas avec son équipe à Tokyo lundi et a été placé dans les protocoles de santé et de sécurité d’USA Basketball.

USA Basketball a déclaré que c’était « par prudence » que LaVine ne voyagerait pas avec l’équipe, et l’espoir est qu’il puisse rejoindre l’équipe plus tard cette semaine. LaVine, qui joue pour les Chicago Bulls, a récolté 13 points lors du match d’exhibition de dimanche contre l’Espagne.

Seuls huit joueurs feront le voyage lundi alors que Devin Booker des Phoenix Suns et Jrue Holiday et Khris Middleton des Milwaukee Bucks jouent toujours en finale de la NBA.

Les États-Unis ouvrent le match de groupe olympique contre la France dimanche, puis affronteront l’Iran le 28 juillet et la République tchèque le 31 juillet. Le directeur de l’équipe senior masculine d’USA Basketball, Jerry Colangelo, espère que le temps entre les matchs donnera à l’équipe entière le temps de trouver un peu de chimie avant les quarts de finale le 3 août.

L’équipe masculine a déjà perdu la star des Wizards de Washington Bradley Beal à cause des protocoles de santé et de sécurité, et il a été remplacé par Keldon Johnson de San Antonio, qui avait 15 points contre l’Espagne. Kevin Love s’est retiré en raison d’une blessure au mollet et il a été remplacé par JaVale McGee.

Directives COVID pour les athlètes avant d’arriver à Tokyo :

Les athlètes doivent surveiller leurs symptômes pendant les 14 jours avant leur arrivée à Tokyo.

Si un athlète présente des symptômes de COVID-19 dans les 14 jours précédant son arrivée, il ne doit pas se rendre au Japon. Ils doivent également informer leur agent de liaison COVID et consulter un professionnel de la santé pour les prochaines étapes.

Chaque athlète américain doit subir deux tests COVID négatifs, effectués à des jours différents, dans les 96 heures suivant le départ. L’un de ces tests doit avoir lieu dans les 72 heures suivant le départ.

Si un test COVID-19 est positif, l’athlète doit immédiatement commencer l’auto-isolement conformément aux règles locales et contacter son agent de liaison COVID, qui enregistrera les symptômes, les résultats des tests et les contacts étroits, ainsi qu’informer les responsables de Tokyo et convenir de la suite pas.

Contribution : Nancy Armor