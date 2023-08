Zach frappe Kady alors que la guerre de Love Island éclate après le spectacle de la Réunion

ZACHARIAH Noble a frappé Kady McDermott alors qu’une nouvelle guerre de Love Island a éclaté après le spectacle de la Réunion.

Le candidat de retour Kady, 27 ans, a frappé Zach, 25 ans, et sa petite amie Molly Marsh, 21 ans, dans un affrontement très explosif.

Le couple a échangé des insultes alors que les hôtes Maya Jama et Indiyah Polack ont ​​été forcés de rester sur le terrain lorsque l’affrontement s’est envenimé.

Alors qu’Indiyah demandait à Zach s’il avait quelque chose à dire à ses co-stars, il lui a dit qu’il était évident qui avait « fait le plus ».

S’adressant aux commentaires de Kady après avoir quitté la villa, Zach lui a dit: « Je veux juste dire, notre nom est dans ta bouche, ton nom n’est pas dans notre bouche. »

Zach a continué à dire à Kady que lui et Molly lui souhaitaient bonne chance, mais elle a riposté et lui a dit de « profiter [his] cinq menuets ».

Alors que le public se taisait, Maya lui a demandé à nouveau si elle avait quelque chose à répondre, ce à quoi elle a répété: « Zach, profite de tes quinze minutes. »

Zach l’a également critiquée pour avoir prétendument parlé dans le dos des gens, ce à quoi la star de télé-réalité a répondu avec défi: « Je ne parle pas dans le dos des gens, je le dis sur des podcasts. »

La foule s’est déchaînée lorsque Kady a publié sa fouille brutale.

Commentant l’échange, un fan a déclaré: « Je pense vraiment que Zach aime Kady, c’est pourquoi il a tenté de la sortir. »

Un autre a ajouté: « Zach parlait à Kady comme s’il ne l’embrassait pas sans raison dans un défi il n’y a pas si longtemps. »

Comme un troisième a écrit: « Je pense que Zach est plus ennuyé par Kady parce qu’il l’aime bien. »

Un quatrième a dit: « Je suis désolé Kady ATE avec ça. »

Avant qu’un cinquième ajoute: « Je ne m’attendais pas à ce que Zach soit celui qui appelle Kady pour ses bouffonneries de podcast. »

Ce n’était pas la première fois au cours de l’épisode que les trois se retrouvaient à verrouiller les cornes alors que Kady et Molly se retrouvaient confrontés à des problèmes sur le canapé lors de la conversation de sortie du quatrième couple.

Alors que Molly essayait de s’expliquer et de montrer comment elle considérait Kady comme un problème, Kady a férocement riposté : « J’ai juste l’impression que je n’étais pas le problème même si c’était Zach. »

