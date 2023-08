Zach de Love Island publie une citation énigmatique sur les «hauts et les bas» alors que Molly dit qu’ils passent du temps à part

La star de LOVE Island, Zachariah Noble, a partagé une citation énigmatique sur les «hauts et les bas» alors que lui et sa petite amie Molly Marsh «passent du temps à part».

Le couple adoré, qui s’est classé quatrième de la série estivale de l’émission ITV2 de cette année, est en couple depuis son retour au Royaume-Uni au début du mois.

Molly Marsh et Zach passeront du «temps à part» pendant ses vacances en famille

Mais maintenant, ils vont devoir apprendre ce que c’est que d’être séparés alors qu’elle s’envole en vacances avec sa famille.

Zach, 25 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager certaines de ses réflexions récentes depuis son départ de la villa.

Il a posté une citation en noir et blanc, qui disait : « Et si tout ce que vous traversez vous prépare à ce que vous avez demandé ? »

Le basketteur l’a ensuite légendé: « Votre voyage aura des hauts et beaucoup plus de bas. Alors profitez-en bien.

« Tout ce que vous avez traversé fait de VOUS ce que vous êtes.

« Et tout ce que tu vas traverser fait de toi ce que tu deviendras.

« Tu as ça. »

Molly, 21 ans, et Zach sont sortis et s’amusent ensemble depuis Love Island, apparaissant dans des émissions de radio, faisant des tournages de magazines et filmant des vidéos TikTok.

Le couple s’est également récemment envolé pour New York pour un week-end aux côtés de la sœur cadette de Molly pour regarder les Jonas Brothers en direct.

L’influenceuse Molly a déclaré qu’elle ferait une courte pause avec Zach alors qu’elle profite d’une escapade en famille.

Molly a déclaré sur Instagram : « Les dernières semaines depuis que j’ai quitté la villa ont été folles ! Je suis si reconnaissant.

« Moi et Zach ne nous sommes pas quittés et ça a été parfait.

« Aujourd’hui, c’est le premier jour de séparation et il me manque déjà, je pars actuellement en vacances en famille pour passer du temps avec eux !

« Je vous tiendrai bien sûr au courant en cours de route ! »

Cela survient juste une semaine après que Zach a révélé où il prévoyait de vivre après la villa – mais ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour sa petite amie Molly.

La maison de Molly est à Doncaster, tandis que Zach est du sud-est de Londres, ce qui signifie que le couple vit à près de 200 miles l’un de l’autre.

Mais maintenant, Zach a pris la grande décision de ne pas quitter la ville – affirmant qu’il n’avait pas l’intention de déménager à Doncaster.

S’adressant à sa sœur Snoochie Shy sur Radio 1 Xtra, elle a demandé: « Zach déménagerait-il un jour à Doncaster? »

Il a rapidement répondu: « Non, je visiterai à 100% mais j’ai l’impression que tu ne peux pas être un garçon de la ville et déménager, jusqu’à peut-être plus tard dans la vie. »