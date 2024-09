Zach Bryan supprime son compte X après avoir réagi au tweet de Taylor Swift

La semaine dernière, Zach Bryan a fait parler de lui avec son tweet : « Quiconque est prêt à mettre la politique au-dessus de la musique ne comprend pas l’intérêt d’écouter de la musique. » Il a désactivé son compte X, puis y est revenu. Mais mardi soir, la superstar de la country a de nouveau joué avec le feu, et cette fois, le message l’a poussé à désactiver à nouveau son compte.

Bryan cherchait à créer des problèmes en écrivant « Eagles > Chiefs » et « Kanye > Taylor », et en terminant le tweet par « Qui est avec moi ? ». Bien sûr, les fans de Swift ont rapidement riposté, beaucoup disant « Tyler Childers > Zach Bryan » ou « Littéralement n’importe qui d’autre > Zach Bryan ». Il a tenté de limiter les dégâts en tweetant « les gars, j’adore Taylor, j’écoutais TTPD hier soir et merci Aimee est venue et j’ai tweeté ça en état d’ébriété à propos de Kanye. Si quelqu’un a pris ça au sérieux, sachez que j’aime beaucoup les deux artistes et que nous vivons une très belle époque musicale ». Puis, il s’est désactivé. Il reviendra sûrement bientôt.

Tyler Childers > Zach Bryan

qui est avec moi pic.twitter.com/GAXCTg8mzm — Brady (@swiftierep_13) 18 septembre 2024

Zach Bryan a désactivé son compte Twitter (X). pic.twitter.com/DXA8u2tmgk — Pays Central (@CountryCentral) 18 septembre 2024