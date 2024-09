Zach Bryan supprime son compte Twitter/X après une réaction négative au tweet de Taylor Swift

Zach Bryan a désactivé son compte Twitter/X, suite à une réaction générale à un tweet qu’il a partagé à propos de Taylor Swift.

La star de la musique country a désactivé son compte pour la première fois la semaine dernière, lorsqu’il a commencé une conversation en partageant une mise à jour lecture : « Quiconque est prêt à placer la politique au-dessus de la musique ne comprend pas l’intérêt d’écouter de la musique. »

Peu de temps après, il est revenu sur les réseaux sociaux et a encore une fois semé la zizanie, en visant cette fois Taylor Swift.

Partageant un tweet mardi (17 septembre), l’auteur-compositeur-interprète a écrit : « Eagles > Chiefs » et « Kanye > Taylor », avant de terminer la mise à jour par : « Qui est avec moi ? »

Il semble probable que la première partie du tweet soit une pique contre le petit ami de Swift, Travis Kelce, qui joue au poste d’ailier rapproché pour les Chiefs de Kansas City, et que la mention de Kanye West soit un clin d’œil à la tension de longue date entre la pop star et le rappeur controversé.

Sans surprise, la publication a rapidement suscité des réactions négatives de la part d’innombrables Swifties sur l’application, de nombreux utilisateurs ayant répondu à la mise à jour avec des remarques telles que « Littéralement n’importe qui d’autre > Zach Bryan ».

Littéralement n’importe qui d’autre > Zach Bryan. pic.twitter.com/8LWeYXoEMG — Vic 🤍 MIAMI N2 🤍 (@getawaycarvic) 18 septembre 2024

Alors que les réponses arrivaient, Bryan a tenté de revenir sur le message initial, confrontant les fans de Swift en disant qu’il était en fait un grand fan de la chanteuse.

« Les gars, j’adore Taylor, j’écoutais TTPD [‘The Tortured Poets Department’] « Hier soir, « Thank You aIMee » est passé à la radio et j’ai tweeté ça à propos de Kanye, alors que j’étais ivre », a-t-il écrit.

« Si quelqu’un a pris cela au sérieux, sachez que j’aime beaucoup les deux artistes et que je pense que nous vivons une très belle époque musicale », a-t-il ajouté avant de désactiver à nouveau le compte.

Zach Bryan nous a écrit un essai complet 😭 pic.twitter.com/TmgEHiuopW — tia⸆⸉🎀 (@youarein1ove2) 19 septembre 2024

Zach Bryan s’est excusé auprès de Taylor et Swifties pour son tweet inapproprié sur IG. pic.twitter.com/GUL0lL5qf8 — TaylorSwiftPage (@swiftpage13) 19 septembre 2024

Zach Bryan a désactivé son compte Twitter (X). pic.twitter.com/DXA8u2tmgk — Pays Central (@CountryCentral) 18 septembre 2024

Ce n’est pas la première fois ces derniers jours que les Swifties viennent rapidement en aide à la chanteuse suite à des commentaires faits à son encontre en ligne.

Plus tôt cette semaine, d’innombrables fans et visages célèbres ont réagi sur leurs comptes après que Donald Trump a déclaré qu’il la « détestait ».

Swift a rompu son silence sur les prochaines élections américaines la semaine dernière (10 septembre), après le premier débat entre Kamala Harris et Trump. Dans une mise à jour partagée avec ses 284 millions d’abonnés sur Instagram, elle a apporté son soutien à l’actuel vice-président et candidat démocrate à la présidence, ainsi qu’à son candidat à la vice-présidence Tim Walz.

Dans son message, elle a présenté Harris comme une « dirigeante douée et déterminée », écrivant qu’elle pensait que « nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos ». Elle a signé le message en qualifiant Taylor Swift de « dame aux chats sans enfants » – un clin d’œil à une remarque faite par JD Vance, le candidat de Trump à la vice-présidence, en 2021.

Il a déjà été rapporté que son soutien à Harris a provoqué une augmentation de « 500 % » des inscriptions électorales, avec près de 500 000 inscriptions dirigées vers la page Instagram de Swift. Peu de temps après, Walz a fait un clin d’œil à un morceau de « Tortured Poet Department » de Swift en ligne, s’est décrit comme un « propriétaire de chat comme lui » et a commencé à vendre des bracelets d’amitié de style Swiftie dans la boutique de produits dérivés de la campagne.

La Guerre des étoiles La légende Mark Hamill et Flavor Flav ont fait partie de ceux qui ont exprimé leur soutien à Swift au milieu des commentaires de Trump. Le premier a publié une mise à jour avec le message « #ILoveTaylorSwift », tandis que le second a également déclaré qu’il « aimait » la chanteuse et s’est surnommé « King Swiftie ».

Stevie Nicks a également partagé une publication rappelant la mise à jour politique de Swift, s’exprimant sur l’élection.

Décrivant Swift comme son « amie », l’ancienne chanteuse de Fleetwood Mac a déclaré : « C’est le moment de faire des recherches et de choisir le candidat qui vous correspond et qui correspond à vos convictions. » Bien que Stevie Nicks n’ait pas explicitement soutenu un candidat ou un parti dans son message, elle a tout de même signé de la même manière que Swift, en écrivant : « Avec amour, Stevie Nicks, Childless Dog Lady. »

L’élection présidentielle est prévue pour le 5 novembre.