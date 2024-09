Zach Bryan supprime son compte Twitter après le tweet de Taylor Swift-Kanye

Après une réaction négative à un tweet épicé sur Ye et Taylor Swift, Zach Bryan a désactivé son Compte X.

Mercredi (18 septembre), la star de la country a partagé un message qui aurait pu être trop chaud pour les réseaux sociaux. « Eagles > Chiefs », commençait son message, suivi de « Kanye > Taylor ». Il concluait : « Qui est avec moi » — et la réponse à cette question semble l’avoir poussé à quitter le site autrefois connu sous le nom de Twitter.

Les Swifties ont rapidement pris la défense de Taylor, étant donné que le message de Bryan était une double offense contre Swift et son petit ami, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce. « Il savait qu’il ne fallait pas s’en prendre aux Swifties », a écrit un commentateur sur un Envie de pop publication sur le tweet, avec un autre écrit : « j’ai eu le courage de me dégonfler et de désactiver. »

Selon Bryan Instagram (qui est toujours actif), il a récemment eu un coup de pied Kanye. Les quatre premiers de ses Histoires Instagramau moment de la mise sous presse, contiennent quatre anciennes chansons de Ye (anciennement Kanye West) : « Good Life », avec T-Pain, de l’album de 2007 Graduation et « I Thought About Killing You », « All Mine » et « Ghost Town », avec PARTYNEXTDOOR, de l’album de 2018 Vous.

La rivalité entre les Eagles et les Chiefs s’est intensifiée au cours des dernières années, Travis Kelce affrontant son frère désormais à la retraite Jason Kelce et l’équipe de Philadelphie lors du Super Bowl 2023, Kansas City sortant victorieux.

Mais la rivalité la plus vive a eu lieu entre Swift et Ye, dont l’histoire a commencé lorsque West a interrompu le discours de remerciement de Taylor aux VMA de 2009 pour déclarer que Beyoncé aurait dû gagner à sa place. Elles se sont ensuite réconciliées et ont même noué une amitié improbable, avant que Ye n’inscrive des paroles douteuses sur Swift dans sa chanson « Famous » et que sa femme de l’époque, Kim Kardashian, ne publie un enregistrement d’un appel téléphonique privé entre les deux musiciens qui a mis le feu à leur relation tumultueuse.

Le couple a fait référence à leur célèbre querelle pas plus tard que le mois dernier, Ye rappant sur la relation de Swift avec Kelce sur son compte Instagram. Vautours 2 album et Swift relookant un Département des poètes torturés titre de la chanson pour mettre une majuscule YE : « merci aimEe ».

Voir le tweet du compte désormais supprimé de Bryan ci-dessous :