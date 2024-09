Zach Bryan s’excuse pour son tweet qui a pris le parti de Kanye West contre Taylor Swift

Ligne supérieure

La star de la musique country Zach Bryan a publié jeudi matin une série d’histoires Instagram s’excusant pour un tweet qu’il avait envoyé quelques jours plus tôt dans lequel il suggérait qu’il aimait Kanye West plus que l’ennemi de longue date de West, Taylor Swift, ce qui a provoqué la colère de certains fans dévoués de Swift sur les réseaux sociaux.

Bryan a également désactivé son compte X. (Photo de Keith Griner/Getty Images) Getty Images

Faits essentiels

Bryan a également désactivé son compte X après avoir publié « Eagles > Chiefs, Kanye > Taylor, qui est avec moi » mardi soir, ce que les Swifties ont pris comme une pique envers Swift et son petit-ami, l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce. Avant que Bryan ne désactive son compte, il clarifié sur X qu’il écoutait « Thank You Aimee », une chanson du dernier album de Swift largement interprétée comme parlant de sa querelle avec West et Kim Kardashian, et qu’il avait « ivre » publié ce message. Bryan a déclaré qu’il « ne viendrait pas pour Taylor » dans un Histoire Instagram Jeudi, il a déclaré qu’il aimait la musique de Swift et comprenait « les choses qui entourent Ye », faisant peut-être référence à l’historique de comportement erratique de West et aux divers commentaires controversés et antisémites que le rappeur a faits. Bryan s’est excusé auprès de Swift, déclarant qu’il espérait pouvoir un jour lui « expliquer » ce qu’il voulait dire, et auprès de « tous les fans de Taylor que j’ai énervés ou laissés tomber ». Bryan a déclaré qu’il traversait « une période difficile dans sa propre vie » et qu’il ferait une pause dans « tweeter des choses stupides » pendant qu’il termine sa tournée. Trois des quatre stories Instagram de Bryan abordant son tweet sur Swift sont accompagnées d’une chanson différente de Swift : « Fortnight » avec Post Malone, « The Albatross » et « Castles Crumbling » avec Hayley Williams.

Fait surprenant

Bryan a précédemment loué Swift sur les réseaux sociaux. Quelques heures avant la sortie de son album « Midnights » en 2022, Bryan a tweeté : « Mademoiselle Swift, quelles sont les vibrations à minuit, bonjour à tous et bon week-end presque parfait [sic]entre, on va pleurer. » Un fan lui a demandé quelle était sa chanson préférée de Swift, ce à quoi Bryan a répondu : « ‘August’, sans aucun doute », ajoutant que sa petite amie lui avait demandé de reprendre sa chanson « Tim McGraw ».

Critiques en chef

Les fans de Swift ont rapidement pris sa défense sur les réseaux sociaux, avec quelques exprimant confusion sur la raison pour laquelle Bryan a publié un tweet critique après l’avoir félicitée dans le passé. Certains invoqué une parole Extrait de sa chanson « I Did Something Bad » : « Si un homme dit de la merde, alors je ne lui dois rien. » Autres a critiqué Bryan pour avoir désactivé son compte en réponse aux critiques.

Contexte clé

Le tweet controversé de Bryan fait référence à la querelle de longue date La rivalité entre Swift et West, qui a débuté en 2009 après que West a interrompu Swift sur scène aux MTV Video Music Awards et a déclaré que Beyoncé aurait dû remporter le prix de la meilleure vidéo féminine. La querelle a régulièrement repris, notamment une dispute amère sur le fait que Swift ait réellement donné à West la permission de qualifier Swift de « salope » dans sa chanson « Famous », et les deux artistes se sont adressés l’un à l’autre dans diverses chansons. Le message de Bryan fait également référence à la rivalité footballistique entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie – les deux équipes se sont affrontées lors du Super Bowl en 2023, les Chiefs l’emportant 38-35. Jusqu’à ce que Jason Kelce à la retraite des Eagles plus tôt cette année, les équipes avaient également une rivalité fraternelle.

Tangente

Bryan est devenu l’un des artistes country les plus populaires de ces dernières années. L’année dernière, son album « American Heartbreak » s’est classé au troisième rang des albums country les plus vendus sur la scène internationale. palmarès Billboard de fin d’annéederrière deux albums de Morgan Wallen et devant « Speak Now (Taylor’s Version) » et « Red (Taylor’s Version) » de Swift. Swift a résisté à une défi de Bryan sur le Billboard 200 plus tôt cette année, alors que son album « Tortured Poets Department » a enregistré une 12e semaine à la première place devant le dernier album de Bryan, « The Great American Bar Scene », qui a culminé à la deuxième place.

