Zach Bryan s’excuse auprès des Swifties pour avoir posté « Kanye > Taylor » alors qu’il était ivre et désactive son compte X

La superstar de la musique country Zach Bryan se trouve dans des eaux troubles avec les fans de Taylor Swift après avoir posté, en état d’ébriété, une préférence pour Kanye « Ye » West plutôt qu’elle sur X.

Le message du mardi soir disait :

« aigles > chefs

Kanye > Taylor

qui est avec moi »

Le message dénigrait également les Kansas City Chiefs, l’équipe de football du petit ami de Swift, Travis Kelce. Il a depuis été supprimé et Bryan a complètement désactivé son compte X.

Avant de disparaître, Bryan a tenté de sauver sa réputation en publiant : « Les gars, j’adore Taylor, j’écoutais TTPD. [‘The Tortured Poets Department’] « Hier soir, merci Aimee, je suis venue et j’ai tweeté ça à propos de Kanye, ivre. Si quelqu’un a pris ça au sérieux, sachez que j’aime beaucoup ces deux artistes et que je pense que nous vivons une très belle époque musicale. »

La chanson à laquelle il fait référence, « Thank You Aimee », est perçue comme une insulte à l’ex-femme de West, Kim Kardashian, qui s’est impliquée dans la querelle de longue date entre Swift et West en 2017. Une phrase notable dit : « Un jour, ton enfant rentre à la maison en chantant une chanson que seuls nous deux saurons qu’elle parle de toi. » Kardashian et sa fille, North West, ont publié des vidéos utilisant les chansons de Swift.

Alors que Bryan s’est exilé de X, il reste actif sur InstagramTrès actif. Tôt jeudi matin, il s’est rendu sur la plateforme, essayant de faire la paix dans une série de quatre publications sur Instagram.

Le premier message dit : « Pour info les gars, je ne venais pas pour Taylor l’autre soir. J’étais en train de comparer deux disques en état d’ébriété et le résultat était faux. Je sais qu’il y a beaucoup de choses qui entourent Ye et je parlais purement musicalement. J’adore la musique de Taylor et je prie pour que vous sachiez que je suis humain et que je tweete souvent des choses stupides. J’espère qu’un jour je pourrai lui expliquer ça. Twitter me met trop souvent dans le pétrin et je dirais qu’il vaut mieux que je m’en éloigne. Je suis désolé pour tous les fans de Taylor que j’ai énervés ou laissés tomber. Je vous aime les gars et je fais de mon mieux ! »

Faisant référence à ses propres problèmes de champagne, il a continué à s’excuser dans un deuxième message : « J’ai traversé une période difficile dans ma propre vie et je pense que je me projetais un peu. Pour être complètement honnête, cela m’a semblé grossier et désensibilisé envers Taylor. Je la respecte tellement en tant que musicienne que la dernière chose que je veux, c’est que les gens pensent que je n’apprécie pas et n’aime pas ce qu’elle a fait en tant que musicienne. Ok, c’est la fin ! Je vous aime les gars et j’espère que vous comprenez. Ne buvez pas et ne tweetez pas. Ne buvez pas et ne tweetez pas !! »

Mais ça ne s’est pas arrêté là. Un troisième article disait : « Je ne veux pas sauver la face ici, mais Taylor est une force de la nature depuis que nous grandissons tous et j’admire ça. Je vais aller écouter ce disque maintenant » — faisant référence à une image de sa chanson « Castles Crumbling » qui était incluse dans le post. « Je ne veux jamais que les gens pensent que j’ai une once de malice ou de méchanceté envers qui que ce soit, jamais, c’est pourquoi je dis tout ça. Que tout le monde passe la meilleure journée de tous les temps, je vous aime. »

Et pour finir ce manuscrit, Bryan a posté : « Cette année a été très éprouvante pour moi sur le plan personnel, personne ne le sait, et j’ai essayé de faire face et d’équilibrer trop de choses à la fois. Je vais donc prendre une pause en tweetant des trucs stupides, terminer ma tournée et me recentrer d’une manière ou d’une autre au milieu de tout cela. Je me sens très, très béni chaque jour. Ne pas le prendre pour acquis et m’y accrocher a été si important pour moi. Ok, j’avais besoin de dire ça, vous êtes les meilleurs et je vous verrai à Bourbon and Beyond » (un festival qui se déroule actuellement dans le Kentucky).

Bien que ces longues excuses indiquent que Bryan est lui-même devenu un poète torturé, il a toujours fait l’éloge de Swift. Il a tweeté avec enthousiasme pour soutenir son album de 2022, « Midnights », quelques heures avant sa sortie, en disant : « Mademoiselle Swift, quelle est l’ambiance à minuit, bonjour à tous et bon week-end, rentrez, on va pleurer ».

Il a également répondu à un fan qui lui demandait quelle était sa chanson préférée de Swift : « En août, c’est sûr. » Il a également déclaré que sa petite amie lui avait demandé de chanter le premier single de Swift, « Tim McGraw. »

Les deux stars se sont également affrontées dans les charts avec leurs albums les plus récents. « The Tortured Poets Department » de Swift occupe la 5ème place du classement. Panneau d’affichage 200tandis que « The Great American Bar Scene » de Bryan est à la 7e place.

Bien que Swift n’ait pas commenté la mauvaise passe, les fans d’elle et de Bryan se poseront la question suivante à propos de la relation professionnelle de leurs stars préférées : est-ce que c’est terminé maintenant ?

Les représentants de Bryan et Swift n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de NBC News.