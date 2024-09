Zach Bryan s’excuse après avoir tweeté « en état d’ébriété » que Kanye West était meilleur que Taylor Swift, « je la respecte »

Zach Bryan s’est excusé pour son tweet controversé comparant Taylor Swift et Kanye West. Le chanteur country de 28 ans a partagé une longue déclaration sur ses stories Instagram jeudi matin. Cela survient après que Bryan a fait face à de vives réactions négatives pour avoir déclaré que le rappeur Praise God était meilleur que le chanteur de 34 ans. Le chanteur originaire d’Oklahoma a depuis désactivé son compte X, anciennement Twitter. Zach Bryan s’excuse après avoir tweeté que Kanye West était meilleur que Taylor Swift

Zach Bryan se sent désolé d’avoir tweeté que Kanye West était meilleur que Taylor Swift

Mardi, l’interprète de Pink Skies a partagé sur X : « Eagles > Chiefs, Kanye > Taylor, qui est avec moi ? » Cela a déclenché une série de remarques passionnées de la part des Swifties, qui ont vu le tweet comme une attaque à la fois contre l’interprète de Cruel Summer et contre son petit ami, Travis Kelce. En réponse au tollé, Bryan a écrit sur Instagram : « Pour info, les gars, je ne venais pas pour Taylor l’autre soir. J’étais en train de comparer deux disques en état d’ébriété et le résultat était faux. »

« Je sais qu’il y a beaucoup de choses qui entourent Ye et je parlais purement de musique. J’adore la musique de Taylor et je prie que vous sachiez que je suis humain et que je tweete souvent des choses stupides », a-t-il continué. « J’espère qu’un jour je pourrai lui expliquer ça. Twitter me met trop souvent dans le pétrin et je dirais qu’il vaut mieux que je m’en éloigne. Je suis désolé pour tous les fans de Taylor que j’ai énervés ou déçus. Je vous aime et je fais de mon mieux ! » a ajouté Bryan.

Dans un deuxième article, le chanteur de Something in the Orange a expliqué qu’il « traversait une période difficile dans ma propre vie et je pense que je me projetais un peu ». Bryan a admis que son tweet avait été perçu comme « grossier et désensibilisé » par la chanteuse de Midnights. « Je la respecte tellement en tant que musicienne que la dernière chose que je veux, c’est que les gens pensent que je n’apprécie pas et n’aime pas ce qu’elle a fait pour la musique. Ok, c’est la fin ! Je vous aime les gars et j’espère que vous comprenez. Ne buvez pas et ne tweetez pas. Ne buvez pas et ne tweetez pas ! »