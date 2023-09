Zach Bryan s’échauffe à l’idée d’arrêter un officier de l’Oklahoma dans une vidéo de dashcam

Une vidéo Dashcam des instants après l’arrestation de Zach Bryan montre le chanteur de musique country en train de s’échauffer avec l’Oklahoma Highway Patrol jeudi soir.

Dans la vidéo obtenue par Fox News Digital, on voit Bryan s’approcher du SUV blanc de son agent de sécurité après que la police a arrêté le véhicule pour excès de vitesse.

Bryan sort immédiatement de sa voiture et reçoit l’ordre de retourner à son véhicule, sinon il sera arrêté.

« Soit vous remontez dans votre camion, soit vous allez en prison, je m’en fiche », a déclaré l’officier. Bryan a répondu : « J’irai en prison, faisons-le. »

Bryan a ensuite été menotté et placé sur le siège avant de la voiture de police du policier. Selon la vidéo de la dashcam et le rapport de police obtenus par Fox News Digital, Bryan se plaignait continuellement du serrage des menottes.

Dans la vidéo, Bryan dit à l’officier qui l’a arrêté que s’il ne le laisse pas sortir des menottes, « ce sera une erreur ».

La star de la musique country est entendue dans la vidéo en train de dire : « Les putains de flics sont vraiment incontrôlables. » Bryan dit au policier qu’il connaît plusieurs policiers de l’Oklahoma et qu’il en a même invité « 40 » à ses récents spectacles.

Après que l’agent qui l’a arrêté ait terminé son infraction au code de la route, il a inspecté les menottes de Bryan et a noté qu’elles n’étaient pas trop serrées, mais les a ajustées pour le confort du musicien, selon le rapport de police.

Bryan a été emmené à la prison du comté de Craig jeudi et a été libéré le soir même.

Jeudi soir, Bryan s’est adressé à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour clarifier l’incident qui a rapidement explosé sur les réseaux sociaux.

« Aujourd’hui, j’ai eu un incident avec l’Oklahoma Highway Patrol. Les émotions ont pris le dessus sur moi et j’ai dépassé les bornes dans ce que j’ai dit », a commencé sa déclaration sur les réseaux sociaux.

« Je soutiens les forces de l’ordre autant que tout le monde peut, j’étais juste frustré sur le moment, cela ne me ressemblait pas et je m’excuse. Ils m’ont amené en prison, et il y a une photo de moi qui flotte partout. Prières pour que nous puissions tous passer à autre chose. grâce à cela et aux prières, les gens savent que je fais de mon mieux, je vous aime les gars et je suis vraiment désolé envers les officiers », a conclu Bryan.

Vendredi matin, Bryan s’est à nouveau excusé dans une longue vidéo mise en ligne sur son histoire Instagram.

« Je veux juste être complètement transparent pour tous ceux qui écoutent ma musique sur ce qui m’est arrivé hier. se faire arrêter et tout », a-t-il commencé dans une série de vidéos publiées sur son histoire Instagram. « Parce que je ne veux pas qu’Internet fasse ce qu’Internet fait et aime, je ne sais pas, inventer des trucs. »

Il a expliqué qu’il devait encore régler la « légalité » de la situation, mais qu’il était allé en prison. Il a déclaré que la police « n’avait pas fait de favoris » et a admis « J’ai été un idiot aujourd’hui ».

Depuis ses excuses sur sa story Instagram, Bryan a partagé une suite message sur X Vendredi après-midi.

« Pour être clair dans la vidéo que j’ai postée, je n’essaie pas de sauver la face ou d’agir comme un gentil, j’étais un connard complètement gâté avec ces policiers et je vais passer les prochaines semaines à faire de mon mieux. pour réparer mes torts et revenir sur ce que j’ai dit », a-t-il commencé.

« Je respecte les policiers et j’ai commis une grave erreur. Je suis gêné pour moi, ma famille et les gens que j’aime, mais tout ce que je peux faire maintenant, c’est m’excuser sincèrement », a conclu Bryan.

