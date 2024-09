Zach Bryan publie un article sur Taylor Swift et Kanye West et s’excuse

Après avoir attiré la colère de Swiftie, Zach Bryan connaît trop bien les dangers de l’alcool et du posting.

La star de la country, 28 ans, a présenté jeudi de longues excuses après avoir reçu des critiques pour un message sur X dans lequel il affirmait que Ye, anciennement Kanye West, était meilleur que Taylor Swift. Dans le court message publié mardi sur X, il a également déclaré que les Philadelphia Eagles étaient supérieurs aux Kansas City Chiefs, l’équipe dans laquelle joue le petit ami de Swift, Travis Kelce.

« Eagles > Chiefs », a écrit Bryan dans son message X original, selon les captures d’écran partagées par Variété et Pierre roulante. « Kanye > Taylor. Qui est avec moi. »

Le chanteur de « Something in the Orange » a depuis désactivé son compte X. Mais jeudi, il s’est excusé pour le message sur son compte Instagram.

« Pour info, les gars, je ne venais pas pour Taylor l’autre soir », a-t-il écrit. « J’étais en train de comparer deux disques en état d’ébriété et le résultat était faux. Je sais qu’il y a beaucoup de choses qui entourent Ye et je parlais purement musicalement. »

Il a continué : « J’adore la musique de Taylor et je prie pour que vous sachiez que je suis humain et que je tweete souvent des choses stupides. J’espère qu’un jour je pourrai lui expliquer ça. Twitter me met trop souvent dans le pétrin et je dirais qu’il vaut mieux que je m’en éloigne. Je suis désolé pour tous les fans de Taylor que j’ai énervés ou déçus. »

Swift est en conflit depuis longtemps avec Ye et son ex-femme, Kim Kardashian, depuis que le rappeur de « Stronger » a interrompu le discours de Swift aux MTV Video Music Awards de 2009 pour déclarer que Beyoncé aurait dû remporter le prix de la meilleure vidéo féminine. En 2016, un différend sur la question de savoir si Swift avait approuvé des paroles controversées la concernant dans la chanson « Famous » de Ye a conduit à l’ère « Reputation » de la pop star. Cela semble également avoir inspiré deux chansons de son dernier album, « The Tortured Poets Department ».

En 2022, Ye a suscité de nombreuses réactions négatives après avoir fait une série de déclarations antisémites, notamment en déclarant à l’animateur de talk-show controversé Alex Jones : « J’aime Hitler ». Le rappeur a déclaré qu’il voyait de « bonnes choses » chez le leader nazi qui a dirigé l’extermination de six millions de Juifs lors de l’Holocauste. Ye s’est excusé l’année dernière auprès de « la communauté juive pour toute explosion involontaire provoquée par mes paroles ou mes actions ».

Dans ses excuses sur Instagram, Bryan a déclaré à ses fans qu’il avait « traversé une période difficile » récemment et qu’il « se projetait un peu » avec son message sur Swift, qui « lui a semblé grossier et désensibilisé ».

« Je la respecte tellement en tant que musicienne que la dernière chose que je souhaite, c’est que les gens pensent que je n’apprécie pas et n’aime pas ce qu’elle a fait pour la musique », a-t-il écrit. « Bon, c’est la fin ! »

Mais après avoir averti les fans de ne pas « boire et tweeter », Bryan a enchaîné avec une autre diapositive montrant qu’il écoutait la chanson de Swift « Castles Crumbling » sur Spotify.

« Je ne veux pas sauver la face, mais Taylor a toujours été une force de la nature et j’admire ça », a-t-il déclaré. « Je vais aller écouter ce disque maintenant. Je ne veux pas que les gens pensent que j’ai une once de malveillance ou de méchanceté envers qui que ce soit, c’est pour ça que je dis tout ça. »

Dans un dernier message, Bryan a conclu que « cette année a été très éprouvante pour moi sur le plan personnel », et il a juré de « prendre une pause en tweetant des choses stupides, de terminer ma tournée et de me recentrer d’une manière ou d’une autre au milieu de tout cela ».

L’année dernière, Bryan a été arrêté dans l’Oklahoma pour obstruction à une enquête. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, il a déclaré avoir été « trop effronté » avec un policier après que son agent de sécurité a été arrêté. Le chanteur a admis qu’il « était un idiot » et s’est comporté comme un « vrai enfant » pendant la rencontre.

« J’en assumerai la responsabilité », a-t-il déclaré. « Je suis un adulte et je n’aurais pas dû me comporter de la sorte. »

