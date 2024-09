Zach Bryan, Jelly Roll et Luke Combs en tête d’affiche du Stagecoach Festival 2025

La saison des festivals touche peut-être à sa fin en 2024, mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier celle de l’année prochaine. Diligence.

Le festival annuel de musique country a annoncé sa programmation 2025 le 5 septembre, et les têtes d’affiche sont Zach Bryan, Jelly Roll et Luke Combs – parmi de nombreux autres artistes qui se produiront à l’Empire Polo Club à Indio, en Californie, du 25 au 27 avril.

« Je suis très excité de revenir en tête d’affiche de Stagecoach », a déclaré Combs, 34 ans, dans un communiqué. « C’était l’une des parties les plus mémorables de l’année lorsque nous l’avons fait en 2022, donc je suis vraiment content qu’ils nous accueillent à nouveau pour le deuxième tour. Nous allons nous amuser. »

Jelly, 39 ans, qui a déjà participé au festival et qui est la première tête d’affiche de Stagecoach, a déclaré dans un communiqué : « L’année dernière, j’ai pu jouer à Stagecoach pour la première fois et c’était incroyable. Et je n’ai pas seulement pu jouer. J’ai pu passer du temps en tant que fan d’artistes que j’aime et emmener ma fille voir certains des meilleurs artistes de notre format. »

L’interprète de « Save Me » a ajouté : « Revenir en tête d’affiche de Stagecoach cette année est un rêve, mais j’y serai également en tant que fan cette année, alors préparez-vous. On se voit en avril. »

Parmi les autres artistes de Stagecoach 2025 figurent les frères Osborne, Lana Del Rey, Sturgill Simpson, Nelly (célébrant le 25e anniversaire de son Grammaire du pays album), Midland, Sammy Hagar, Carly Pearce, Shaboozey, Goo Goo Dolls, Tucker Wetmore, Dasha et bien d’autres.

Stagecoach proposera également sa programmation emblématique « Late Night in Palomino », qui comprend des performances de T-Pain, Creed et Backstreet Boys. Stagecoach Smokehouse de Guy Fieri, Honkytonk de Diplo et Compton Cowboys seront également de retour au festival.

« Chaque année, je suis choqué de voir que la gamme Stagecoach peut devenir encore plus grande et plus méchante », a déclaré Fieri, 56 ans, dans un communiqué, « alors je dois intensifier mes efforts et faire la même chose pour mon Stagecoach Smokehouse ! »

Le Diners, Drive-Ins et Plongées La star a continué : « Venez au Smokehouse pour voir vos artistes préférés cuisiner avec moi et mon équipe. Vous ne voudrez pas manquer ça ! »

Les pass Stagecoach 2025 seront disponibles à l’achat le 13 septembre à 11 h 00 (heure du Pacifique) au site du festival.