Zach Bryan donne une explication complète lors de son arrestation : « J’étais un idiot »

Zach Bryan a été arrêté hier soir dans une petite ville de l’Oklahoma pour entrave à l’enquête.

Bien que l’on ne sache pas exactement ce qui a conduit à son arrestation, le chanteur country s’est rendu sur Instagram ce matin pour offrir une longue explication sur la chronologie des événements et pour condamner abondamment ses propres actions.

« Je veux juste être complètement transparent pour tous ceux qui écoutent ma musique sur ce qui s’est passé hier, mon arrestation et tout le reste », a-t-il commencé dans une série de vidéos publiées sur sa story Instagram. « Parce que je ne veux pas qu’Internet fasse ce qu’Internet fait et que j’aime, je ne sais pas, inventer des trucs. »

LA STAR DE LA MUSIQUE COUNTRY ZACH BRYAN ARRÊTÉE DANS L’OKLAHOMA RURALE

Il a expliqué qu’il devait encore régler la « légalité » de la situation, mais qu’il était allé en prison. Il a déclaré que la police « n’avait pas fait de favoris » et a admis « J’ai été un idiot aujourd’hui ».

Il convient de noter qu’au début de la vidéo, publiée il y a quelques heures à peine, il a déclaré qu’il était à mi-chemin en route vers New York et qu’il avait « sept Red Bull en moi ». Il semble donc que lorsqu’il a enregistré les vidéos, il avait je n’ai pas beaucoup dormi depuis l’arrestation, voire tout.

« Mes décisions ne reflètent pas qui je suis en tant que personne et je veux juste que ce soit clair », a-t-il poursuivi. « J’aurais dû être plus intelligent à ce sujet. »

Bryan a affirmé qu’il y a trois jours, il conduisait dans sa propre petite ville de l’Oklahoma et avait dépassé une voiture de police dépassant « quatre ou cinq milles » la limite de vitesse. Il a été arrêté et l’agent lui a demandé son permis, son enregistrement et son adresse. Cependant, le chanteur, qui est actuellement une grande star dans le monde de la musique country, ne s’est pas senti à l’aise de partager son adresse.

Le policier aurait dit à Bryan que s’il ne donnait pas son adresse, il serait emmené en prison. Il a déclaré qu’il avait toujours refusé et qu’on lui avait demandé de sortir de sa voiture et qu’il avait ensuite été menotté.

FOUS DU CONCERT : TAYLOR SWIFT, ZACH BRYAN, TIM MCGRAW FACE À DES FANS SAUVAGES, DES PIANOS « POSSÉDÉS » ET DES CHUTES SUR SCÈNE

« Je me dis ‘Mec, qu’est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça ?' », se souvient-il. « Il m’a dit : ‘Pourquoi tu ne me donnes pas ton adresse ?' »

Il a déclaré qu’ils avaient discuté de sa situation plus en détail et qu’il avait fini par fournir son adresse, et que le policier l’avait détaché et l’avait relâché avec un avertissement pour excès de vitesse.

Hier, il prévoyait de se rendre à Boston pour voir un concert. Il est parti avec son agent de sécurité dans une autre voiture derrière lui, et peu de temps après, l’agent de sécurité a été arrêté. Après avoir fait demi-tour et s’être arrêté près de la voiture de son garde, il a attendu plusieurs minutes, puis est sorti de sa voiture pour fumer.

« Le flic s’approche de moi et me dit : ‘Monsieur, remontez dans votre véhicule' », a déclaré Bryan. « Je me dis: ‘Je ne suis pas celui qui se fait arrêter.' » On lui a de nouveau dit de remonter dans sa voiture et l’a prévenu que s’il ne le faisait pas, il serait emmené en prison.

« Comme un idiot…, je me dis ‘Tu vas m’emmener en prison ? Que veux-tu dire ?' », a-t-il poursuivi.

Le chanteur a admis s’être montré « trop insipide » avec le policier, et il a déclaré qu’il « ne l’avait pas aidé ». [his] situation du tout. »

Après avoir qualifié son comportement de « ridicule et immature » et déclaré qu’il « se sentait comme un enfant », il a déclaré : « Je prie pour que tout le monde sache que je ne pense pas être au-dessus des lois, j’étais juste irrespectueux et je ne devrais pas ». je l’ai été, et c’était mon erreur. »

Il a poursuivi en disant qu’il avait été menotté et placé sur le siège avant de la voiture de police, et il se souvient avoir dit que les menottes étaient serrées et qu’on lui avait dit qu’« elles n’étaient pas censées être confortables », soulignant que le policier « était juste être flic. »

« Alors je suis de plus en plus en colère, ce qui est la pire chose que l’on puisse faire. Alors 15 minutes se sont écoulées, ils m’ont finalement laissé sortir du véhicule, et je parle comme un idiot, comme un vrai enfant. Je me dis : « Mec, quelqu’un doit vous mettre la main sur vous, pourquoi utilisez-vous votre autorité comme ça, c’est tellement mal », alors qu’en réalité ils faisaient leur travail, j’étais juste bouleversé. « .

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bryan a poursuivi: « Il me regarde et dit: ‘Mec, écoute, je vais te dire ça, et ne m’interromps pas' », puis a admis qu’il l’avait interrompu.

« Alors il a dit : ‘Je vais t’emmener en prison’, et il m’a emmené en prison. »

Il a fini par passer quelques heures en prison et a déclaré que peu de temps après son arrivée, il avait commencé à se calmer. Il a finalement serré la main du policier qui l’avait arrêté.

La star de la country a répété que l’incident était de sa faute. Il a dit à ses fans qu’il n’avait pas besoin d’eux pour défendre son comportement et que cela ne se reproduirait plus.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sa longue déclaration vidéo fait suite à une déclaration qu’il a partagée sur sur les réseaux sociaux hier soir, sa première sur l’arrestation. Là, il s’est à nouveau excusé pour ce qui s’est passé et a écrit : « Je fais juste de mon mieux. »