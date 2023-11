Zach Bryan d’Oklahoma nominé pour 3 Grammys | Divertissement

Ancien membre actif de l’US Navy pendant 8 ans et chanteur country, Zach Bryan a été nominé pour trois Grammys cette année.

Bryan a été nominé pour la meilleure performance de duo/groupe country, la meilleure chanson country et le meilleur album country, selon le Académie d’enregistrement.

Meilleure performance country en duo/groupe : Pour les nouveaux duos/groupes vocaux ou instrumentaux ou les enregistrements country collaboratifs.

High Note-Dierks Bentley avec Billy Strings

Personne n’est personne – Frères Osborne

Je me souviens de tout- Zach Bryan avec Kacey Musgraves

Embrasser ta photo (c’est si froid) – Vince Gill et Paul Franklin

Sauve-moi – Jelly Roll avec Lainey Wilson

Nous ne nous battons plus – Carly Pearce avec Chris Stapleton

Meilleure chanson country : Un prix d’auteur(s)-compositeur(s). Une chanson est éligible si elle a été publiée pour la première fois ou si elle a pris de l’importance pour la première fois au cours de l’année d’éligibilité. (Les noms des artistes apparaissent entre parenthèses.) Singles ou titres uniquement.

Enterré – Brandy Clark et Jessie Jo Dillon, auteurs-compositeurs (Brandy Clark)

Je me souviens de tout- Zach Bryan et Kacey Musgraves, auteurs-compositeurs (Zach Bryan avec Kacey Musgraves)

In Your Love – Tyler Childers et Geno Seale, auteurs-compositeurs (Tyler Childers)

Last Night – John Byron, Ashley Gorley, Jacob Kasher Hindlin et Ryan Vojtesak, auteurs-compositeurs (Morgan Wallen)

White Horse – Chris Stapleton et Dan Wilson, auteurs-compositeurs (Chris Stapleton)

Meilleur album country : Pour les albums contenant plus de 75 % de la durée de lecture de nouveaux enregistrements country.

Enrouler le tapis de bienvenue – Kelsea Ballerini

Frères Osborne – Frères Osborne

Zach Bryan- Zach Bryan

Rustin’ In The Rain – Tyler Childers

Bell Bottom Country – Lainey Wilson

Les Grammys auront lieu le dimanche 4 février 2024 à Crypo.com Arène de Los Angeles.