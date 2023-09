Zach Bryan dit aux flics qu’il est un « musicien célèbre » dans de nouvelles images de caméra corporelle après avoir été arrêté pour excès de vitesse

Zach Bryan semble peu coopératif avec un policier lors d’un contrôle routier dans des images de caméra corporelle de la police récemment publiées.

Le chanteur de musique country a été arrêté à Verdigris, Oklahoma, le 4 septembre pour excès de vitesse présumé, trois jours seulement avant son arrestation lors d’un autre contrôle routier dans le comté de Craig.

Dans la vidéo de la caméra corporelle de la police du contrôle routier du 4 septembre, Bryan n’a pas voulu donner son adresse à un policier parce qu’il est un « musicien célèbre ».

« Je ne suis pas vraiment à l’aise de partager cela », a déclaré Bryan au policier lorsqu’on lui a demandé son adresse.

L’officier lui a demandé une deuxième fois, et Bryan n’a toujours pas coopéré.

« Je ne pense pas que cela regarde qui que ce soit là où je vis », dit Bryan. « Je suis un musicien célèbre et je ne veux pas que quiconque sache où j’habite. »

Bryan a ensuite été menotté et le chanteur country a demandé à être libéré ou emmené en prison.

Le policier l’a relâché après lui avoir donné une contravention pour excès de vitesse. D’après les images de la caméra corporelle, Bryan roulait à 68 mph dans une zone de 50 mph.

« Normalement, les gens ne refusent pas leurs informations », a déclaré l’officier à Bryan. « Quand ils commencent à refuser des informations, je ne te reconnais pas d’Adam. Je suis ici sur une route sombre, d’accord ? »

À la suite de l’incident de Bryan à Verdigris, il a été arrêté dans le comté de Craig le 7 septembre et a de nouveau semblé peu coopératif avec la police.

La vidéo Dashcam du contrôle routier du 7 septembre montre le chanteur de musique country se disputant avec un policier après que l’agent de sécurité de Bryan a été arrêté pour excès de vitesse.

Dans la vidéo obtenue par Fox News Digital, on voit Bryan sortir de son propre véhicule et s’approcher du SUV blanc de son agent de sécurité qui a été arrêté par la police.

Bryan a reçu pour instruction de retourner à son véhicule, sinon il serait arrêté.

« Soit vous remontez dans votre camion, soit vous allez en prison, je m’en fiche », a déclaré l’officier. Bryan a répondu : « J’irai en prison, faisons-le. »

Bryan a été menotté et placé sur le siège avant de la voiture de police. Selon la vidéo de la dashcam et un rapport de police obtenu par Fox News Digital, Bryan s’est plaint à plusieurs reprises du serrage des menottes.

Dans la vidéo, Bryan dit à l’officier qui l’a arrêté que s’il ne le laisse pas sortir des menottes, « ce sera une erreur ».

La star de la musique country est entendue dans la vidéo en train de dire : « Les putains de flics sont vraiment incontrôlables. »

Bryan a dit à l’officier qu’il en connaissait plusieurs Policiers de l’Oklahoma et en a même invité « 40 » à ses récents spectacles.

Après que l’agent qui a procédé à l’arrestation ait fini de rédiger sa contravention, il a inspecté les menottes de Bryan et a noté qu’elles ne semblaient pas serrées, mais il les a ajustées pour le confort du musicien, selon le rapport de police.

Bryan a ensuite été emmené en prison pour entrave à l’enquête et libéré peu de temps après. Après sa libération, Bryan pris à X, anciennement Twitter, pour clarifier ce qui s’est passé.

« Aujourd’hui, j’ai eu un incident avec l’Oklahoma Highway Patrol. Les émotions ont pris le dessus sur moi et j’ai dépassé les bornes dans ce que j’ai dit », a commencé sa déclaration sur les réseaux sociaux.

« Je soutiens les forces de l’ordre autant que tout le monde peut, j’étais juste frustré sur le moment, cela ne me ressemblait pas et je m’excuse. Ils m’ont amené en prison, et il y a une photo de moi qui flotte partout. Prières pour que nous puissions tous passer à autre chose. grâce à cela et aux prières, les gens savent que je fais de mon mieux, je vous aime les gars et je suis vraiment désolé envers les officiers. »