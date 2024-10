Zach Bryan dans l’eau chaude après l’annonce surprise de sa rupture

Zach Bryan, auteur-compositeur-interprète de musique country, est critiqué par les fans de Brianna « Chickenfry » LaPaglia pour la façon dont il a annoncé leur rupture.

Le mardi 22 octobre, Bryan a publié sur son histoire Instagram désormais supprimée qu’il s’était séparé de sa petite amie, LaPaglia.

Plus tard, LaPaglia est allée sur sa page YouTube et a déclaré qu’elle venait de se réveiller avec son message et qu’elle « n’avait aucune idée » qu’il rendrait publique leur séparation.

Les larmes aux yeux, la sensation Internet a affirmé : « Il ne m’a pas envoyé de SMS, il ne m’a pas appelé. Donc, je suis complètement aveuglée par ça. »

Bien que la plupart des fans de Bryan lui aient montré leur soutien sur ses réseaux sociaux, il a été confronté à des réactions négatives de la part des partisans de LaPaglia, qui ont qualifié sa décision d' »injuste » et de « trahison ».

L’une des fans féminines de LaPaglia a commenté : « Vous lui avez donné une chance de prouver qu’il pouvait être loyal et bon alors que dans ses relations passées, il a montré qu’il ne l’était pas. Je ressens totalement votre douleur. Vous avez vu le meilleur de lui, et tout le monde. je pourrais dire que tu l’aimais vraiment. Tu t’en sortiras. »

« Nous sommes tous passés par là. Ses démons sont les siens. Tout ira bien ! Vous avez toute une armée de personnes qui vous soutiendront. Je vous envoie beaucoup d’amour ! », a écrit un autre avec un emoji en forme de cœur.

Un troisième a griffonné : « Tu es belle et c’est tellement injuste », et a ajouté : « Il a vraiment créé tout un modèle. Je suis vraiment désolé d’avoir été blessé comme ça. Tu es plus fort que tu n’aurais dû l’être. Je t’envoie de l’amour. »

Ce n’est notamment pas la première fois que le lauréat d’un Grammy, âgé de 28 ans, se retrouve mêlé à une controverse.

En septembre de l’année dernière, le Je me souviens de tout Le chanteur a été arrêté pour « obstruction à l’enquête » après avoir été « trop insouciant » avec un policier.

Bryan traversait l’Oklahoma jusqu’à Boston pour assister à un concert avec son agent de sécurité, qui était dans une autre voiture.

Lorsque la voiture de police a arrêté l’agent de sécurité, Bryan s’est arrêté à proximité et est sorti de sa voiture pour fumer.

Lorsque le policier lui a dit de remonter dans sa voiture, il a répondu que ce n’était pas lui qui était arrêté. Le policier l’a de nouveau averti de retourner à sa voiture, affirmant qu’il pourrait être emmené en prison s’il ne lui obéissait pas.

Il est pertinent de mentionner que Bryan et LaPaglia se sont rencontrés en mai 2023 lorsqu’elle a assisté à l’Academy of Country Music Award en tant que fan de Bryan.