«J’ai toujours trouvé ça drôle, comment je peux être assez bon pour que les gens regardent mon travail, soutiennent mon travail et payent des billets, et je suis assez vieux pour être adulte et payer des impôts, mais je suis pas assez âgée pour savoir avec qui je devrais et ne devrais pas avoir des relations sexuelles « , a-t-elle déclaré lors de l’épisode du podcast de juillet 2020 de Sue Perkins: Une heure de so avec.

« Encore une fois, [it’s] faire en sorte qu’une jeune femme se sente comme une merde sans raison « , a-t-elle poursuivi. » Je pense que je me suis sentie s-t pendant un certain temps à l’idée de l’admettre, puis j’ai pensé: « Est-ce ridicule? » J’ai 24 ans et je ne peux pas choisir qui j’aime? … Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas avec quelqu’un de mon âge – ça n’a pas marché. Alors, avec qui essayez-vous de me faire correspondre? «

Bien que Florence comprenne pourquoi les gens s’intéressent à sa vie personnelle, elle a admis qu’il était toujours étrange que des étrangers critiquent sa romance.

« Les gens veulent avoir leur mot à dire sur qui vous sortez, où vous allez déjeuner. Et je pense que pour moi, j’ai toujours trouvé cette partie de cette vie – même quand j’ai grandi en regardant des actrices – j’ai toujours a trouvé étrange la façon dont les gens ont leur mot à dire sur votre vie privée », a-t-elle déclaré. « Le fait est que je ne suis pas une star de télé-réalité, je ne laisse pas les gens entrer dans ma vie comme ça. »