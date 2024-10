Zach Braff, 49 ans, entame une nouvelle romance avec une jeune femme mystérieuse – 2 ans après sa séparation de Florence Pugh, 28 ans

Zach Braff a été vu en compagnie d’une femme mystérieuse après un dîner au Sushi Park à West Hollywood, deux ans après sa séparation de l’actrice Florence Pugh.

Mardi soir, l’acteur de 49 ans avait l’air heureux en amour alors qu’il enroulait ses bras autour d’une belle brune, qui paraissait au moins dix ou deux de moins que lui.

Alors qu’ils quittaient le hotspot des célébrités, Braff a enroulé ses bras autour de son nouvel amour et lui a déposé un doux baiser dans le cou.

Le PDA a fait sourire son rendez-vous alors qu’elle marchait quelques pas devant lui après avoir dîné dans le restaurant de sushi populaire, niché au deuxième étage d’un centre commercial quelconque.

Pour leur soirée, elle a porté une manche longue noire chic et une paire de jeans déchirés légèrement délavés.

Zach Braff a été vu en train de se rapprocher d’une femme mystérieuse après un dîner au Sushi Park à West Hollywood, deux ans après sa séparation de l’actrice Florence Pugh.

La nouvelle femme de Braff arborait un carré brun élégant, qui flottait juste au-dessus de ses épaules, et un maquillage minimal.

Pendant ce temps, Braff avait une silhouette décontractée avec une veste gris clair, un t-shirt uni et un pantalon rayé.

DailyMail.com a contacté les représentants de Braff pour obtenir un commentaire sur l’état actuel de sa relation.

Depuis sa rupture avec Pugh après trois ans de relation, l’interprète a gardé sa vie amoureuse à l’écart des projecteurs.

En décembre 2023, il a fait l’éloge de son ex lors de son apparition dans l’émission The Jess Cagle Show de SiriusXM.

Au cours de l’interview, il a déclaré que Pugh et lui « s’aimaient toujours » bien qu’ils ne soient plus que « amis ».

Il a également avoué qu’ils étaient toujours en contact régulier et qu’elle avait même discuté avec lui plus tôt dans la matinée.

« J’étais au Today Show ce matin et elle a dit qu’elle voulait voir des photos de ma tenue pour donner son approbation, donc nous nous aimons beaucoup », a poursuivi Braff.

Il a également clairement indiqué qu’il n’y avait aucune rancune entre les deux lorsqu’il s’est réjoui des talents prodigieux de la candidate aux Oscars.

Mardi soir, l’acteur de 49 ans avait l’air heureux en amour alors qu’il enroulait ses bras autour d’une belle brune, qui paraissait au moins dix ou deux de moins que lui.

Braff et Pugh (photo ci-dessus l’année dernière ensemble) sont sortis ensemble pendant trois ans entre 2019 et 2022

Alors qu’ils quittaient le haut lieu des célébrités, Braff a enroulé ses bras autour de son nouvel amour et lui a déposé un doux baiser dans le cou.

Le PDA a fait sourire son rendez-vous alors qu’elle marchait quelques pas devant lui après avoir dîné au restaurant de sushi, niché au deuxième étage d’un centre commercial quelconque.

« Écoutez, je pense qu’il est assez clair à travers le monde que je ne suis pas partial lorsque je dis qu’elle est l’une des meilleures actrices qui travaillent aujourd’hui », s’est-il enthousiasmé.

« Je pense que quiconque donne une chance à A Good Person verra qu’elle est tout simplement extraordinaire, et je me sens tellement chanceux de pouvoir l’avoir comme protagoniste. »

Avant que leur relation ne prenne fin, Florence avait signé pour jouer le rôle principal dans A Good Person, que Zach a réalisé mais dans lequel il n’a pas joué.

Le drame met en vedette Pugh dans le rôle d’Allison, une musicienne en herbe récemment fiancée.

Mais leur avenir est détruit après qu’elle ait eu un accident de voiture après une fête, tuant son futur beau-frère et sa belle-sœur.

Un an plus tard, alors qu’Allison est aux prises avec une dépendance aux analgésiques et aux prises avec une grave dépression, elle assiste à une réunion des AA où elle rencontre de manière inattendue le père de son ancien fiancé, Daniel (Morgan Freeman).

Grâce à lui, elle rencontre la fille orpheline du couple qu’elle a tué, mais ses tentatives de réparation sont menacées par la fureur de la jeune fille contre elle et par les propres luttes de Daniel contre la dépendance.

Pour leur soirée, elle a porté une manche longue noire chic et une paire de pantalons déchirés légèrement délavés.

Depuis sa rupture avec Pugh à l’été 2022, l’interprète a gardé sa vie amoureuse à l’écart des projecteurs

Zach et Florence ont été présentés pour la première fois sur le tournage d’un court métrage qu’il était en train de réaliser, mais ce n’est qu’en avril 2019 qu’ils ont été liés lorsqu’ils ont été aperçus se tenant la main.

Cependant, le couple est resté silencieux et n’a confirmé la relation qu’en décembre de la même année.

A Good Person a été filmé en 2021, alors que le couple était encore ensemble, et ils étaient apparemment ensemble au moins jusqu’en avril 2022, date à laquelle elle lui a souhaité un joyeux 47e anniversaire.

Au cours de leur relation, le couple – et particulièrement Florence – a subi un torrent d’abus sur les réseaux sociaux en raison de leur écart d’âge de 21 ans, bien que l’actrice de Little Drummer Girl ait défendu son droit de choisir d’être avec Zach.

« J’ai le droit de sortir, d’être et de sortir avec qui je veux », a-t-elle affirmé lors d’une interview en 2020 avec Elle Royaume-Uni. «J’ai toujours trouvé cette partie de ce que font les gens vraiment bizarre.

Pugh a poursuivi: « Je sais qu’une partie du fait d’être sous les projecteurs est que les gens peuvent envahir votre vie privée et avoir des opinions à ce sujet, mais c’est bizarre que des gens normaux soient autorisés à afficher une telle haine et des opinions sur une partie de ma vie que je suis je ne mets pas là-bas.

Zach et Florence ont été présentés pour la première fois sur le tournage d’un court métrage qu’il était en train de réaliser, mais ce n’est qu’en avril 2019 qu’ils ont été liés lorsqu’ils ont été aperçus se tenant la main ; vu en 2023

En septembre, Pugh, qui sort maintenant avec la star de Peaky Blinders, Finn Cole, a expliqué qu’elle avait « dû parler publiquement dans le passé » de leur relation en raison de l’intimidation incessante liée à leur différence d’âge.

« La relation entre moi et Zach était en fait assez privée jusqu’à ce qu’elle devienne méchante, et je pouvais voir les conséquences que cela faisait sur lui, sur nous et sur nos familles. Et c’est à ce moment-là que j’ai pris la parole », a-t-elle déclaré à Vogue.

«Je pense que tous ceux avec qui je suis, je veux les protéger. Ce n’est pas agréable de savoir que les gens disent les pires choses que j’ai jamais lues sur quelqu’un que j’aime.

«C’était donc nécessaire. J’avais besoin d’en parler. Je pense que toute relation sous les projecteurs va être stressée.

Florence a confirmé dans une interview avec Le bazar de Harper en août 2022, les deux hommes s’étaient séparés.

Florence a confirmé dans une interview avec Harper’s Bazaar en août 2022 que les deux hommes s’étaient séparés ; vu en juillet 2024

Elle avait déclaré au magazine à l’époque : « Nous avons essayé de faire cette séparation à l’insu du monde, car c’est une relation sur laquelle tout le monde a une opinion.

« Nous avons juste pensé que quelque chose comme ça nous apporterait vraiment l’avantage de ne pas avoir des millions de personnes nous disant à quel point ils sont heureux que nous ne soyons pas ensemble. Nous l’avons donc fait.