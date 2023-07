Zach Arnett a une vision pour le football de l’État du Mississippi ; L’année 1 est le premier bloc de construction

NASHVILLE, Tenn. — Plusieurs mois plus tard, l’influence de Mike Leach est toujours très présente dans l’esprit de Zach Arnett. Le joueur de 36 ans est monté sur le podium aux SEC Media Days mardi pour la première fois en tant qu’entraîneur de l’État du Mississippi et a rapidement fait référence aux rencontres souvent humoristiques de Leach avec des journalistes.

« L’an dernier, lors de cet événement, Coach Leach (déclaration d’ouverture) était de sept mots », a déclaré Arnett. « J’en ai déjà trop dit. Cela, combiné au port d’une cravate, je suis sûr que je l’ai un peu déçu ici aujourd’hui. En reconnaissance de son impact et de son influence considérables non seulement sur le football mais sur moi-même, je vais faire de mon mieux pour que ce soit court et agréable.

Blague à part, Arnett a gagné le respect pendant sa courte période en tant qu’entraîneur des Bulldogs, en particulier de la part de son équipe. Coordinateur défensif en 2022, il a été élevé au rang d’entraîneur-chef à plein temps après la mort de Leach en décembre et a mené le programme à une victoire dans le ReliaQuest Bowl contre l’Illinois. Arnett est le plus jeune entraîneur de la SEC et est chargé de faire avancer le programme des Bulldogs. Selon le quart-arrière junior Will Rogers, Arnett a fait du bon travail pour trouver l’équilibre entre se souvenir de Leach et regarder vers l’avenir.

« Vous voulez honorer l’entraîneur Leach et respecter tout ce qu’il a fait », a déclaré Rogers. « En même temps, c’est l’équipe de Coach Arnett maintenant. Bien qu’il puisse faire certaines choses de la même manière, il va aussi faire certaines choses différemment, et je respecte cela. Je pense que l’entraîneur Arnett a fait du très bon travail, faisant les choses à sa façon et comprenant que nous avons des matchs à gagner cette saison.



Quelques changements sont apparents. Le plus important est peut-être que les Bulldogs s’éloignent de l’attaque Air Raid au profit d’un nouveau système sous la direction du coordinateur de première année Kevin Barbay, qui a mené une attaque équilibrée et explosive à Appalachian State la saison dernière. Ce à quoi ressemblera exactement l’attaque doit être déterminé, mais Rogers a fait allusion à quelques rides, y compris un accent accru sur la course du ballon et les jeux d’option de passe.

« Une chose pour laquelle je suis excité, c’est tout comme l’aspect jeu-action », a déclaré Rogers. «Nous n’avions pas beaucoup de cela (sous Leach), et nous n’avions pas de menace courante que les gens respectaient vraiment au cours des deux dernières années. Je pense que nous pouvons obtenir une très bonne action de jeu et frapper quelques coups vers le bas.

La vision d’Arnett est claire pour le programme: amener l’État du Mississippi à la compétition des éliminatoires de football universitaire dans la nouvelle ère à 12 équipes. C’est un objectif ambitieux, mais Arnett rappelle l’histoire pour dissuader les sceptiques.

Il a mentionné le succès du programme dans les années 2010, mis en évidence par les débuts des Bulldogs au premier rang du classement inaugural des séries éliminatoires en 2014, dirigés par le quart-arrière Dak Prescott. L’État du Mississippi a connu quatre saisons de neuf victoires sur une période de sept ans de 2010 à 2017, et revenir à ce niveau, combiné à un calendrier annuel difficile de la SEC, est une formule qui, selon Arnett, peut être reproduite.

« Vous pouvez revenir sur cette saison (2014) avec Dak Prescott », a déclaré Arnett. « S’il y a des éliminatoires à 12 équipes (cette année-là), elles sont en éliminatoires. La preuve est dans le pudding. Il y a des données à regarder en arrière et dire si vous pouvez recruter et mettre une équipe sur le terrain à un niveau aussi élevé et avoir ce niveau de succès dans cette ligue, vous êtes dans les séries éliminatoires élargies.

Le processus pour y arriver en est à ses débuts. Des panneaux et des slogans de l’ère Leach vivent toujours à l’intérieur du bâtiment, notamment « N’écoutez pas le bruit », « Joue la prochaine pièce » et « Contrôlez les éléments contrôlables ». Ce qui existe également, c’est la conviction mutuelle entre Leach et Arnett de ce qu’il faut pour construire un programme réussi.

C’est la grande question à laquelle Arnett devra répondre en 2023 et au-delà : quelle sera l’identité de l’État du Mississippi pendant son mandat ? Il s’agit moins des X et des O que de l’attitude et de la culture qu’il essaie de construire.

« J’espère que c’est une continuation de l’identité que l’État du Mississippi a toujours eue en tant que programme de football : dur, intransigeant, discipliné », a déclaré Arnett. « C’est ce que voulait Mike Leach. Lorsque je l’ai interviewé pour la première fois et que je lui ai parlé de ce qu’il pense être les éléments importants pour développer un programme de football gagnant, il ne s’agissait pas de plans. Tout dépend de l’effort avec lequel vous jouez, du physique et de la ténacité.

« En termes simples, être l’équipe la plus excitée et la plus passionnée qui s’aligne sur le terrain, excitée de jouer le match. C’est en quelque sorte l’identité de l’État du Mississippi depuis toujours. C’est qui nous sommes dans l’État du Mississippi. Si vous n’avez pas ces choses, peu importe le stratagème que vous employez de chaque côté du ballon, vous n’avez aucune chance.

