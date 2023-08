Zac Taylor: le QB des Bengals Joe Burrow « a fière allure » alors qu’il se remet d’une blessure au mollet

Joe Burrow n’a pas encore repris l’entraînement depuis qu’il s’est tendu le mollet en juillet, mais deux entraîneurs des Bengals de Cincinnati restent positifs quant à son statut.

L’entraîneur-chef Zac Taylor a partagé une mise à jour encourageante sur le quart-arrière de quatrième année lorsqu’il s’est adressé aux journalistes lundi.

« Il a fière allure », a déclaré Taylor. « Physiquement, juste en se promenant, il a l’air aussi bien qu’il l’a fait. »

La mise à jour de Taylor est intervenue un jour après que le coordinateur offensif des Bengals, Brian Callahan, a proposé une évaluation similaire du statut de Burrow.

« A mes yeux, il a l’air de progresser comme il le devrait », a déclaré Callahan aux journalistes. « Je ne le vois pas beaucoup faire des choses. Je le vois probablement autant que vous les gars. Donc je ne vais pas regarder sa cure de désintoxication ou quelque chose comme ça, mais je me sens bien à propos de tout ce que j’ai entendu et vu donc loin. »

Burrow s’est blessé au mollet lors de l’un des premiers entraînements des Bengals au camp d’entraînement, s’arrêtant lorsqu’il s’est précipité sur un jeu de passes lors d’exercices d’équipe. Peu de temps après, Taylor a déclaré aux journalistes que Burrow serait absent pendant plusieurs semaines. Burrow ne s’est pas entraîné depuis lors, bien qu’il ait eu un entraînement d’avant-match avant le match de pré-saison des Bengals le 11 août. Il n’aurait pas voyagé avec l’équipe pour son match de pré-saison contre les Falcons à Atlanta le week-end dernier.

Taylor ne semblait pas trop préoccupé par l’idée que Burrow entrerait probablement dans la saison régulière sans avoir de cliché de pré-saison, disant en plaisantant qu’il n’avait besoin que « d’un représentant » pour être prêt.

Callahan ressentait la même chose.

« Il est encore capable de lancer dans une certaine mesure. Je ne pense pas que cette partie va être si difficile pour lui [to be ready] », a déclaré Callahan. « Prenez quelques jours pour vous remettre en rythme avec les receveurs, mais ces gars ont tellement joué au football ensemble que cela ne me concerne pas tellement. Et il n’essaie pas de prendre du poids comme il l’était l’année dernière ou quelque chose comme ça. Il est en forme, donc je ne pense pas que cela lui prendra beaucoup de temps. »

À quel point les Bengals devraient-ils s’inquiéter de la blessure au mollet de Joe Burrow?

Malheureusement pour Burrow, cela a été un événement courant pour lui. Il est entré dans les deux saisons précédentes, soit en complétant une cure de désintoxication d’une blessure (un LCA déchiré en 2021) ou d’une maladie (appendicectomie en 2022), ce qui l’a amené à jouer très peu ou pas de clichés lors de la pré-saison les deux années.

Taylor a noté que Burrow est devenu « un vétéran » après avoir dû se remettre de ses blessures, bien que celui-ci soit un peu différent des deux autres.

« J’imagine, et je déteste parler pour les autres, que l’année dernière était inconnue », a déclaré Taylor. « Comment le contact va-t-il se sentir ? Comment va-t-il se sentir quand [he] couples? Il y a beaucoup de choses avec une blessure interne dont je ne peux pas parler. J’imagine que c’est un tout autre état d’esprit que vous devez avoir. »

Les Bengals ouvrent la saison contre les Browns le 10 septembre.

