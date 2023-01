Zac Taylor et les Bengals livrent des balles de match aux bars de Cincinnati après la victoire en séries éliminatoires

La victoire des Bengals de Cincinnati contre les Ravens de Baltimore dimanche soir a marqué la première fois dans l’histoire de la franchise que les Bengals ont remporté un match éliminatoire lors de saisons consécutives. Et pour célébrer l’accomplissement, l’entraîneur-chef Zac Taylor a ramené une tradition qui a commencé lors du Super Bowl des Bengals l’an dernier.

Taylor et les Bengals ont de nouveau envoyé des balles de match dans les bars de Cincinnati après la victoire 24-17, Taylor livrant personnellement une balle à un établissement appelé The Blind Pig.

La sécurité des Bengals, Vonn Bell, s’est également arrêtée dans un bar local pour remettre en main propre un autre ballon.

Taylor, portant toujours le sweat à capuche de son équipe aux premières heures du lundi matin après que les Bengals aient obtenu leur billet pour la ronde divisionnaire et un rendez-vous avec les Buffalo Bills, a même sauté dans la cabine de DJ de The Blind Pig pour exciter des clients bruyants, beaucoup d’entre eux étaient vêtus d’engins Bengals.

“Vous êtes tous les meilleurs fans du monde”, a déclaré Taylor. “Appréciez tout votre soutien. Nous avons besoin de vous la semaine prochaine à Buffalo. Trouvez un moyen de vous y rendre.”

Taylor a déclaré aux journalistes que les Bengals élargissaient cette année leur programme de sensibilisation au ballon de football à certains bars en dehors de la région de Cincinnati et qu’il prévoyait que la coutume se poursuive.

“Cette tradition ne mourra jamais” Taylor a dit.

Les Bengals entrent dans le match de dimanche à Buffalo en tant que légers outsiders (Bengals +4, +160 moneyline) sur FOX Bet.

