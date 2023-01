Zac Taylor et les Bengals défendent Joseph Ossai après une pénalité coûteuse

Une erreur auto-infligée par l’ailier défensif Joseph Ossai aurait peut-être coûté aux Bengals de Cincinnati un titre AFC et un voyage au Super Bowl, mais leur entraîneur ne veut pas épingler leur défaite 23-20 contre les Chiefs de Kansas City sur un jeu.

Zac Taylor a détourné le blâme d’Ossai, qui a frappé Patrick Mahomes après avoir manqué les limites avec huit secondes à jouer, tirant une pénalité de 15 verges pour préparer les Chiefs au panier de 45 verges qui a remporté le match.

“Nous n’allons pas nous contenter d’un jeu”, a déclaré Taylor à CBS Sports. “Il y a eu beaucoup de jeux que nous avons laissés sur le terrain aujourd’hui qui auraient pu nous mettre dans une meilleure position.

“C’est difficile. Un jeu. Ça ne s’est pas résumé à ça.”

Taylor a également montré du respect pour la passion d’Ossai pour le jeu.

“Joseph vient travailler tous les jours, mec”, a déclaré Taylor. “Il aime le ballon. Il aime faire partie de cette équipe. Cela ne se résumait pas à ce jeu.”

Ossai était clairement contrarié par lui-même après la fin du jeu, assis sur le banc avec la tête bien baissée après que le botteur des Chiefs Harrison Butker ait marqué le panier gagnant. Alors que le secondeur Jermaine Pratt a été entendu crier “Pourquoi le [expletive] a-t-il touché le quarterback ?” alors que les Bengals se dirigeaient vers les vestiaires, de nombreux coéquipiers d’Ossai sont venus à ses côtés après le jeu difficile.

L’ailier défensif Cam Sample s’est assis à côté d’Ossai sur le banc après la fin du match pour le consoler, tout comme d’autres membres des Bengals.

Alors qu’Ossai répondait aux questions des médias dans son casier, le plaqueur défensif BJ Hill se tenait à ses côtés.

“Cela signifie le monde pour moi”, a déclaré Ossai à propos du soutien qu’il a reçu de ses coéquipiers. “Ces gars comptent beaucoup pour moi. Nous venons tous les jours et nous travaillons dur les uns pour les autres. Savoir qu’ils ont mon dos me donne en ce moment, c’est sûr.”

Le coin recrue Cam Taylor-Britt a également offert une défense d’Ossai.

“Ce n’est pas sur lui”, a déclaré Taylor-Britt. “Quand tu vas aussi vite, tu ne sais tout simplement pas. Nous avons eu beaucoup d’appels fous à la fin.”

Joe Burrow a minimisé l’ampleur de l’erreur d’Ossai.

“Il y a eu beaucoup de jeux autres que celui-là qui auraient pu renverser la vapeur dans le match et nous faire gagner le match, donc ce n’était pas le seul”, a déclaré Burrow.

