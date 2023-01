Zac Taylor chevauche Joe Burrows dans le jeu de blâme de la NFL

L’entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, s’est excusé d’avoir veillé à ce que les changements de règles de la NFL n’entrent pas en vigueur lors des séries éliminatoires de cette saison.

Les Bengals de Cincinnati ont joué le rôle de spoiler tout au long de cette série éliminatoire. Après avoir vaincu les Ravens de Baltimore dans le Wild Card Round, ils sont entrés dans Orchard Park, NY et ont vaincu les Buffalo Bills 27-10. Avec cette victoire, les Bengals se sont qualifiés pour le match de championnat de l’AFC pour la deuxième année consécutive contre les Chiefs de Kansas City. Non seulement cela, mais ils ont effectivement mis fin aux projets de la ligue d’organiser un match de championnat de l’AFC sur un site neutre entre les Chiefs et les Bills à Atlanta, en Géorgie.

Après le match, l’entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor, s’est excusé auprès de la NFL pour s’être assuré qu’aucun de leurs changements de règles ne se concrétise lors des séries éliminatoires. Plus précisément, Taylor cite le stade neutre et les règles du tirage au sort pour la division AFC Nord.

#Bengales entraîneur Zac Taylor: «C’est difficile parce qu’ils doivent formuler les plans pour les lancers de pièces, formuler les plans pour les jeux sur site neutre et nous continuons à tout gâcher pour tout le monde. Je déteste que pour les gens qui doivent endurer tous les problèmes logistiques, nous continuons à tout gâcher. – Ian Rapoport (@RapSheet) 23 janvier 2023

Zac Taylor “s’excuse” auprès de la NFL pour avoir ruiné les changements de règles

Si les Chiefs et les Bills avaient tous deux remporté la ronde divisionnaire, le match de championnat de l’AFC aurait eu lieu au stade Mercedes Benz, domicile des Falcons d’Atlanta. Cela est dû au fait que les Bills ont joué un match de moins après que le match de la semaine 17 contre les Bengals ait été déclaré nul après que Damar Hamlin ait subi un arrêt cardiaque. Les Chiefs ont décroché la tête de série n ° 1 de l’AFC grâce à une fiche de 14-3, mais la ligue a annoncé qu’ils ne joueraient pas le match de championnat de l’AFC à domicile s’ils affrontaient les Bills.

En outre, la ligue a annoncé la décision d’avoir l’avantage du terrain du match Bengals vs Ravens dans le Wild Card Round au moyen d’un tirage au sort. Cela ne se produirait que si Baltimore battait Cincinnati lors de la semaine 18. Les Bengals ont remporté ce match 27-16.

La NFL a commencé à vendre des billets la semaine dernière avant les matchs de la ronde divisionnaire et a vendu 50 000 billets. Le porteur de ballon Joe Mixon a qualifié la décision de vendre les billets avant que les matchs de la ronde divisionnaire soient décidés « irrespectueux ».

Après la victoire, le quart-arrière des Bengals Joe Burrow a déclaré « mieux vaut envoyer ces remboursements » lors de son entretien sur le terrain. Le receveur large Ja’Marr Chase a déclaré que “la NFL faisait des choses pour que les Bills aillent au Super Bowl” et que l’équipe était prête à prouver que tout le monde avait tort.

Les Bengals cherchent à faire un autre voyage au Super Bowl, en battant à nouveau les Chiefs lors du match de championnat de l’AFC. Disons simplement que Cincinnati a assumé son rôle de spoiler de la conférence.