Un MINISTRE critiqué pour avoir interféré avec une enquête du parti des Communes a quitté le gouvernement de Rishi Sunak aujourd’hui.

Dans une lettre de démission, Lord Goldsmith a déclaré qu’il avait décidé « à contrecœur » de se retirer.

Lord Goldsmith a démissionné de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères aujourd’hui, affirmant que le Premier ministre n’en faisait pas assez pour lutter contre le changement climatique Crédit : PA

Pas plus tard qu’hier, son nom a été vérifié dans un nouveau rapport du Comité des privilèges pour avoir remis en question l’intégrité de son enquête sur Boris Johnson.

Huit conservateurs, dont Nadine Dorries et Sir Jacob Rees-Mogg, font désormais face à des sanctions pour avoir exercé une « pression inappropriée » sur le panel.

Le Comité des privilèges a déclaré que les députés « ont pris sur eux de saper les procédures de la Chambre des communes » en s’en prenant à leur enquête.

Dans sa lettre de démission publiée ce matin, Lord Goldsmith a déclaré : « Le problème n’est pas que le gouvernement est hostile à l’environnement, c’est que vous, notre Premier ministre, êtes tout simplement indifférent.

« Ce fut un privilège d’avoir pu faire une différence pour une cause à laquelle je me suis engagé depuis aussi longtemps que je me souvienne.

« Mais l’apathie de ce gouvernement face au plus grand défi auquel nous sommes confrontés rend intenable la poursuite de mon rôle.

« A contrecœur, je me retire donc. »

Lord Goldsmith est un proche allié de l’ancien Premier ministre Boris.

Dans son rapport initial publié ce mois-ci, le comité des privilèges a conclu que M. Johnson avait sciemment induit les Communes en erreur lorsqu’il avait assuré qu’aucune fête n’avait eu lieu au n ° 10 pendant le verrouillage.

L’ex-Premier ministre a été privé de son laissez-passer parlementaire et aurait été suspendu pendant 90 jours s’il n’avait pas démissionné plus tôt en tant que député.

Lord Goldsmith est un militant de longue date pour les causes vertes.

En 2016, il s’est présenté sans succès contre Sadiq Khan en tant que candidat conservateur à la mairie de Londres.