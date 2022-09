L’allié de Boris Johnson, Zac Goldsmith, a été démis de ses fonctions de ministre de l’Environnement et a déclaré qu’il ne participerait plus au cabinet de Liz Truss, a-t-on appris.

Le ministre conservateur a été déchu de son mandat de supervision du bien-être animal au ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra), ont confirmé des sources gouvernementales à L’indépendant.

M. Goldsmith a semblé adresser un avertissement à Mme Truss dans une lettre de sortie au personnel de Defra disant que le gouvernement avait “tellement plus à faire pour inverser la tendance” sur l’environnement, selon Le gardienqui a d’abord rendu compte de son limogeage.

Le pair conservateur aurait écrit qu’il était “très triste” de partir après un “tourbillon” de trois ans en tant que ministre de l’environnement, défendant l’action contre le changement climatique ainsi qu’une meilleure protection du bien-être animal.

« Le Royaume-Uni est, après tout, l’un des pays les plus pauvres en nature au monde. Mais si Defra continue d’obtenir le soutien dont vous avez besoin et que vous méritez au sein du gouvernement, vous pouvez et vous inverserez la tendance », a-t-il écrit.

Lord Goldsmith, nommé ministre par M. Johnson en 2019, devrait conserver son rôle ministériel au ministère des Affaires étrangères, où il a toujours un mémoire sur l’océan Pacifique et l’environnement.

Cependant, les militants du bien-être animal ont fait craindre que sa suppression de Defra ne signifie des inquiétudes quant à la dégradation du bien-être animal en ce qui concerne les accords commerciaux post-Brexit.

Lorraine Platt de la Conservative Animal Welfare Foundation – qui se vante de l’épouse de l’ancien Premier ministre, Carrie Johnson, en tant que sponsor – a déclaré Le gardien qu’elle a été déçue par la perte du rôle de Lord Goldsmith.

“Notre gouvernement a toujours soutenu que les normes de bien-être animal seront maintenues dans tous les accords commerciaux, mais il est extrêmement important que cela soit honoré et que nos agriculteurs ne soient pas sapés par des accords commerciaux à faible bien-être”, a-t-elle déclaré.

Mme Platt a ajouté: «Nous avons des normes de bien-être animal plus élevées ici que de nombreux pays, ils ne peuvent donc pas rivaliser… Il est important pour le public que le bien-être animal soit avancé, et nous espérons que le gouvernement le reconnaîtra et continuera à maintenir et à améliorer nos normes élevées. ”

Certains députés conservateurs craignent que Mme Truss n’abandonne le projet de loi sur le bien-être animal (animaux gardés) de M. Johnson, qui visait à imposer de nouveaux contrôles sur les types d’animaux élevés qui sont importés ou exportés vers et depuis la Grande-Bretagne.

On craint également que les projets législatifs d’interdiction d’importer des trophées au Royaume-Uni – un engagement du manifeste conservateur – ne soient abandonnés.

L’ancien secrétaire à l’environnement George Eustice avait déclaré que les ministres restaient “absolument attachés” à un projet de loi, mais il a été remplacé par Ranil Jayawardena lorsque Mme Truss a nommé son premier cabinet au début du mois.

“Je m’attendrais à ce que le gouvernement respecte tous les engagements et promesses de son manifeste en matière de bien-être animal, quels que soient les individus qui occupent des postes dans divers départements”, a déclaré le député conservateur Henry Smith, qui a déclaré que M. Goldsmith avait été un “fantastique champion des questions de bien-être animal”. .

Certaines nominations ministérielles subalternes doivent encore être faites, car la politique, comme d’habitude, reste en suspens alors que la nation observe la période de deuil de 10 jours après la mort de la reine. Mme Truss devrait occuper les postes restants la semaine prochaine.