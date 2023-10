Zac Gallen s’inspire de Michael Jordan pour le début de la série de championnat contre les Phillies | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Le lanceur vedette des D-Backs de l’Arizona, Zac Gallen, fera ce lundi ce qui est peut-être le début le plus important de sa carrière jusqu’à présent, lors du premier match de la National League Championship Series contre les Phillies de Philadelphie, et Il le fera avec le légendaire Michael Jordan comme principale inspiration.

Gallen a assisté à la conférence de presse avant le match contre les Phillies portant le maillot de son alma mater, l’Université de Caroline du Nord, mais avec le numéro mythique ’23’ du quintuple vainqueur de la NBA, qui a également fréquenté ladite institution et l’une des raisons qui l’inspirent à donner le meilleur de lui-même lors de cette ouverture.

« Je parlais justement maintenant (de Jordan). Nous parlons de la préparation de Michael avant de tirer pour le championnat national, lorsqu’il était rookie [con 19 años en 1982]. On pouvait voir l’expression de son visage. Il y était préparé et n’avait pas peur de tirer », a déclaré l’As.

Mais Michael Jordan n’est pas le seul athlète qui inspire le droitier des D-Backs, et c’est parce que Il a également ciblé son rival de division, le gaucher des Dodgers de Los Angeles, Clayton Kershaw.qui met en valeur sa façon de se préparer et affirme que c’est quelque chose qu’il veut imiter pour avoir autant de succès.

« Pour moi, tout se résume à la préparation. J’ai eu la chance de parler un peu avec Clayton Kershaw sur cette dernière série et je lui ai demandé [varias cosas]. Je suis obsédé par la façon dont ils y parviennent depuis si longtemps, et je pense que la clé pour lui est la préparation. Vous vous préparez pour quatre des cinq jours. Ainsi, le cinquième jour, votre talent prend le contrôle et votre esprit le discipline », a-t-il soutenu.

De son côté, son manager Torey Lovullo a souligné la capacité de son titulaire à rester calme dans des situations de jeu compliquées et a déclaré que ce sera un facteur clé pour le succès de l’équipe en route vers les World Series.

« Une chose que je sais à propos de Zac Gallen, c’est que Il est aussi doué que quiconque que j’ai jamais vu pour rétrograder sur place sans s’exciter trop. « Vous pouvez voir comment son cerveau fonctionne et comment il se concentre sur le processus, avec tout ce qu’il dit et fait chaque jour », a-t-il déclaré.

A lire aussi :

– Le président du Mexique montre son plein soutien aux Astros de Houston

– Les Rangers surprennent Astros et frappent premiers dans la série de championnats de la Ligue américaine [Video]– Ronald Acuña Jr. a évité la presse après l’élimination des Braves suite à une mauvaise performance