Zac Efron, star de Russell Crowe dans “The Greatest Beer Run Ever” basé sur une histoire vraie et sauvage sur la guerre du Vietnam

Zac Efron a pour mission d’apporter des caisses de bière à l’étranger à ses amis qui ont servi pendant la guerre du Vietnam dans son nouveau film, “The Greatest Beer Run Ever”.

La première bande-annonce de la comédie de guerre d’Apple TV + – basée sur une histoire vraie – donne un aperçu du rôle d’Efron dans le rôle de Chickie Donohue, un héros de la vie réelle qui a voyagé de New York jusqu’aux lignes de front de la guerre du Vietnam pour offrir de la bière américaine aux soldats.

Le film met en vedette les stars hollywoodiennes Russell Crowe et Bill Murray, et est basé sur le best-seller du New York Times « The Greatest Beer Run Ever : A Memoir of Friendship, Loyalty, and War » de Donohue et JT Molloy.

“The Greatest Beer Run Ever” se déroule en 1967 et se concentre sur le plan de Donahue pour soutenir ses amis combattant au Vietnam en leur apportant personnellement de la bière. Cependant, ce qui a commencé comme une excellente idée dans l’esprit de Donahue se transforme rapidement en un voyage chaotique qui change la vie.

Dans les premières secondes de la bande-annonce, le film capture l’incroyable histoire d’amis qui se préparent à “courir pour [their] vit” à travers une zone de guerre – avec un texte en arrière-plan qui note “un vrai gars a réellement fait ça”.



“Ce ne sera pas facile, mais je vais leur montrer que ce pays est toujours derrière eux”, a fait remarquer Donohue, joué par Efron, à propos des troupes à l’étranger.

« Faire de la contrebande de bière dans une zone de guerre ? Ce n’est pas la chose la plus intelligente dont j’ai jamais entendu parler. Ce n’est certainement pas la pire non plus », a déclaré Crowe, co-vedette du film.

Alors que le personnage d’Efron part à l’aventure dans l’espoir de retrouver ses amis, il se retrouve à esquiver les balles et à assumer les responsabilités de l’âge adulte en cours de route.

Le film est réalisé par Peter Farrelly et le casting comprend Viggo Mortensen, Jake Picking, Will Ropp, Archie Renaux et Ruby Ashbourne Serkis.

“The Greatest Beer Run Ever” sortira le 30 septembre dans les salles et en streaming sur Apple TV +.