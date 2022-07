Zac Efron revient à East High de ‘High School Musical’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ©Walt Disney Co./avec la permission d’Everett Collection

Zac Efron a la tête dans le jeu ! L’acteur de 34 ans a partagé une photo de lui à l’extérieur de Salt Lake Hgh School East (mieux connu sous le nom d’East High pour les fans de Lycée musical) le vendredi 22 juillet. La nouvelle photo impressionnante a enthousiasmé les fans à l’idée que Zac reprenne son rôle classique de Troy Bolton dans le redémarrage de Disney + du populaire film original de Disney Channel.

Zac a secoué une tenue entièrement noire, alors qu’il levait son poing en l’air, comme une ode à de Judd Nelson personnage dans un classique des années 80 Le club du petit-déjeuner. Il a également légendé le message avec une parole de la chanson classique de Simple Minds “Don’t you forget about me”, qui joue sur Le club des petits déjeuners crédits. Alors que le vrai nom du lycée était imprimé sur l’entrée, une bannière géante célébrant un siècle d’East High était bien en évidence, lisant “East High 100 ans de tradition”.

Compte tenu du Lycée musical référence, les fans ont immédiatement commencé à commenter, espérant revoir Zac dans un maillot des Wildcats. Beaucoup ont cité des lignes sur l’équipe, mais d’autres avaient de plus grands espoirs de le voir “Breaking Free” une fois de plus. “J’espère que cela signifie que vous et Vanessa êtes l’invité vedette de [High School Musical: The Musical: The Series]”, a écrit un fan. “Réunion? HSM4??? Qu’est-ce que ça veut dire?” une autre personne a commenté.

Zac n’est pas le seul Wildcat à être récemment revenu à East High. Sa co-vedette Vanessa Hudgens a posté une vidéo d’elle-même devant l’école en juin, sur l’air de la chanson signature de Troy et Gabriella “Breaking Free”. Avec les nouveaux clips, les fans sont clairement impatients de voir si la paire fera son retour.

La possibilité d’une réunion Wildcat ne semble pas trop farfelue! Zac a admis qu’il était ouvert à l’idée dans une interview en mai avec E ! Nouvelles. “Je veux dire avoir l’opportunité, sous quelque forme que ce soit, de revenir en arrière et de travailler avec cette équipe serait tellement incroyable”, a-t-il déclaré. « Mon cœur est toujours là. Ce serait incroyable. J’espère que ça arrivera.

Peu importe s’ils font un retour, Vanessa a passé le flambeau métaphorique à une autre étoile montante Olivia Rodrigo, lorsqu’elle a interviewé le Acide chanteuse au Met Gala, parce qu’Olivia joue Gabriella dans HSMTMTS. Olivia a déclaré que les deux étaient des “âmes sœurs”.