Zac Efron et Nicole Kidman dorment ensemble

Netflix a publié la bande-annonce de sa nouvelle comédie romantique « A Family Affair », avec Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy et Kathy Bates, des producteurs de « Anyone but You ».

Le film suit Zara Ford (King), une jeune femme qui découvre que sa mère célibataire Brooke (Kidman) a une liaison avec son patron égocentrique et star de cinéma Chris Cole (Efron). « A Family Affair » marque la troisième fois qu’Efron et Kidman partagent le grand écran, le premier étant « The Paperboy » en 2012, suivi de « The Butler » sorti l’année prochaine.

« Je commence à ressentir des choses que je n’aurais jamais pensé ressentir à nouveau, pas depuis la mort de votre père », admet Brooke à sa fille dans la bande-annonce. Zara répond à sa mère : « Non ! Vous ne venez pas de dire ça !

King est un incontournable du catalogue original de Netflix depuis qu’il a joué le rôle d’Elle Evans dans la trilogie cinématographique « Kissing Booth ». La première apparition d’Efron dans une production Netflix a eu lieu dans « Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile » où il a joué le rôle du tueur en série Ted Bundy. Il a ensuite reçu sa propre émission de téléréalité « Down to Earth » en 2020. La première et unique apparition de Kidman dans un film Netflix a eu lieu dans « The Prom » en 2020.

Bien que initialement prévu pour une sortie en novembre 2023, « A Family Affair » a été repoussé à 2024 en raison des grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA.

Richard LaGravenese réalise le film avec un scénario de Carrie Solomon. Joe Roth et Jeff Kirschenbaum sont producteurs. Michelle Morrissey, Alyssa Altman et Solomon sont les producteurs exécutifs.

« A Family Affair » est diffusé dans le monde entier le 28 juin. Regardez la bande-annonce ci-dessous.