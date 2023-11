Zac Efron et Jeremy Allen White parlent de l’histoire vraie de “Iron Claw”

Les étoiles de La griffe de fer Ils ne sont peut-être pas parents par le sang, mais passer un après-midi avec eux, c’est un peu comme passer du temps avec trois vrais frères. Entre les prises lors de leur tournage de couverture EW fin octobre, Zac Efron, Jeremy Allen White et Harris Dickinson entretiennent une camaraderie facile – finissant les phrases de chacun et marchant ensemble au pas alors qu’ils naviguent sur une route de montagne poussiéreuse au-dessus d’un ranch de chevaux de Simi Valley à coucher de soleil.





Comme pour tous les frères et sœurs, spirituels ou autres, il y a beaucoup de nervures bon enfant – parfois littéralement. Vers l’heure du déjeuner, un membre de l’équipage tend à Efron, White et Dickinson une assiette de côtes levées à manger devant la caméra, et peu de temps après, tous les trois sont enrobés d’une fine couche de sauce barbecue. Mais même s’ils se moquent des taches sur les chemises de chacun, ils semblent vraiment contents de sortir ensemble. Plus tard (après avoir changé de vêtements), ils s’assoient pour une interview, et lorsqu’on leur demande comment ils se sont entraînés pour jouer les membres de la légendaire famille de catch Von Erich dans le nouveau biopic, ils veulent surtout simplement se féliciter les uns les autres.





“J’ai été époustouflé le premier jour où vous êtes venus travailler”, s’émerveille Efron, 36 ans. “Vous sautiez des cordes et faisiez d’énormes coups.”





“Nous avons eu du temps [training] à Los Angeles”, répond White, 32 ans. “Mais je ne sais pas, Zac, je ne t’ai jamais vu pas bon à tout.”





Dickinson, 27 ans, admet se sentir parfois idiot sur le ring, surtout lorsque leur entraîneur de lutte leur a dit de rentrer chez eux et de frapper des oreillers pour s’entraîner. Mais les frères à l’écran de l’acteur britannique ne tolèrent aucune autodérision. “À partir du moment où tu sors, tu fais juste de lourdes chutes sur le tapis”, lui dit Efron, la voix teintée de la fierté de son frère aîné, un peu comme le frère Von Erich qu’il incarne dans le film. “Et ta griffe est tueur“.









Ce lien fraternel leur sert bien dans La griffe de fer (sortie le 22 décembre), le drame très attendu A24 sur l’une des dynasties les plus emblématiques de la lutte. Le film se concentre sur quatre des six frères Von Erich – Kevin (Efron), David (Dickinson), Kerry (White) et Mike (Stanley Simons) – qui ont construit un empire de la lutte dans les années 1970 et 1980, dirigé par leur dominateur. le père Fritz (Chasseur d’esprit Holt McCallany). Mais alors même qu’ils accédaient à une renommée internationale, la famille a connu des difficultés à la fois sur le ring et en dehors. Cinq des frères Von Erich (tous sauf Kevin) sont morts jeunes, succombant à des problèmes de santé, à des accidents tragiques ou au suicide. Ces décès consécutifs ont déclenché des rumeurs sur une malédiction familiale – un récit édifiant sur le fait que le succès peut parfois exiger un prix brutal.





“Il ne semble tout simplement pas que tout cela puisse arriver à une seule famille”, a déclaré Efron à EW, perché sur une botte de foin à côté de Dickinson et White. “Il y a un élément énorme dans le film qui, bien sûr, concerne la lutte et l’aspect mise en scène. Mais en réalité, à la base, ce film est une histoire incroyable sur la famille, l’amour, la perte et, finalement, le triomphe d’un homme qui tente de briser le cycle de cette folle malédiction.





“C’est comme une tragédie grecque ou un conte shakespearien”, ajoute Dickinson. “Et tout est vrai.”





“La Griffe de Fer” met en vedette Harris Dickinson, Jeremy Allen White et Zac Efron.

Beau Grealy pour EW





Le réalisateur Sean Durkin, qui a également écrit le scénario de La griffe de fer, est un nerd de lutte autoproclamé qui rêve depuis longtemps de porter l’histoire de Von Erich à l’écran. Le cinéaste de Le nid est devenu accro à la lutte lorsqu’il était enfant dans les années 80 et 90 en Angleterre. Chaque fois que des stars américaines traversaient l’étang, il suppliait son père de l’emmener à un match. C’est en parcourant les étagères de vidéos de lutte de son club vidéo local qu’il a rencontré pour la première fois les Von Erich. L’un des premiers souvenirs de Durkin est de regarder (et de revoir) Kevin sauter de la troisième corde avec ses pieds nus emblématiques dans des images d’un ancien match de la National Wrestling Alliance.





Puis il a appris la malédiction de Von Erich. Les parents de Durkin emmenaient leur enfant de 11 ans dîner tous les samedis dans un restaurant chinois voisin, et leur fils s’arrêtait toujours au kiosque à journaux de l’autre côté de la rue pour prendre le dernier numéro de Lutte professionnelle illustrée. Un jour, il ouvrit son exemplaire habituel et apprit que Kerry Von Erich était décédé à l’âge de 33 ans. Durkin avait vu Kerry lutter en personne, et le Texan aux cheveux dorés semblait immortel sur le ring. “Je me souviens encore de cette nuit”, dit-il maintenant. “Je me souviens de ce que j’ai ressenti et de la façon dont j’avais appris que les autres frères étaient morts. Cela m’a vraiment frappé.”





Zac Efron.

Beau Grealy pour EW





L’histoire de Von Erich est restée avec lui jusqu’en 2015, lorsqu’il a commencé à faire des recherches et à écrire un film sur la famille. (Il a finalement contacté Kevin Von Erich, aujourd’hui âgé de 66 ans. Bien que l’ancien lutteur n’ait pas été impliqué dans la production, lui et Durkin sont depuis devenus proches.) Des docu-séries telles que Vice’s Côté obscur de l’anneau J’ai déjà exploré l’histoire de Von Erich, mais La griffe de fer plonge profondément dans la dynamique familiale, de la relation des frères avec leur père légendaire de la lutte et leur mère chrétienne fervente (interprétée par Maura Tierney) jusqu’au mariage de Kevin avec sa femme Pam (Lily James).





Durkin note que la lutte est une affaire notoirement privée, l’un des seuls sports où la personnalité et la mythologie comptent autant que les exploits sportifs. Les Von Erich étaient parfaitement conscients de la façon dont ils se présentaient au public, et même leur surnom est un nom de scène : le père des garçons est né au Texas sous le nom de Jack Adkisson Sr., mais au début de sa carrière, il a commencé à lutter en tant que faux Allemand. méchant, adoptant le nom de Fritz Von Erich.









Comme la plupart des lutteurs de l’époque, les Von Erich partageaient rarement leurs luttes publiquement, préférant conserver leur image de force familiale imparable. Avec La Griffe de Fer, Durkin voulait décortiquer les personnages, imaginant comment ces hommes pourraient faire face aux pressions de la célébrité ou comment leur formidable père les opposait les uns aux autres. “Surtout à l’époque, les lutteurs ne parlaient pas de lutte”, explique Durkin. “Tout a été traité comme un fait et réel. Ces lignes entre le personnage sur le ring et hors du ring, elles n’étaient pas là. C’était tout le temps, tout le temps.”





Harris Dickinson.

Beau Grealy pour EW





Après que Kerry se soit mutilé le pied dans un accident de moto en 1986, nécessitant finalement une amputation, il portait des bottes sur le ring pour dissimuler sa prothèse. Ayant dû dramatiser cet accident dans le film, White se souvient que Durkin lui avait montré des images de Kerry dans un lit d’hôpital, s’adressant à la presse peu de temps après l’accident. Le lutteur semble joyeux, mais White pouvait voir l’épuisement sur son visage pendant que son père faisait un spectacle pour les médias.





“C’est comme : ‘Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Il va sortir et se produire.’ Mais on pouvait voir qu’il n’avait aucune idée s’il serait capable de faire ça”, explique l’acteur. “Le fait qu’il ait réussi à surmonter cela et qu’il ait continué à concourir, cette vidéo à elle seule en dit long sur le genre d’homme qu’il était.”





Jeremy Allen Blanc.

Beau Grealy pour EW





Tous les acteurs se sont penchés sur les images d’archives des Von Erich, en accordant une attention particulière à la façon dont Kevin, David, Kerry et Mike ont cultivé leur personnalité devant la caméra. (Durkin dit qu’il a choisi d’omettre le plus jeune frère de Von Erich, Chris – décédé par suicide à l’âge de 21 ans – uniquement pour que la durée du film reste gérable.)





“Les garçons sont tous très calmes et parfois stoïques”, dit Efron en regardant les Von Erich à l’écran. “Mais je pense que c’est un peu un mécanisme de défense qu’ils ont construit. Ils ont érigé ces murs contre le monde extérieur afin de rester suffisamment forts pour persévérer dans tout ce qu’ils avaient à faire. Ils devaient être parfaits à tout moment.”





Harris Dickinson et Jeremy Allen White.

Beau Grealy pour EW





Avant le tournage, Efron, White, Dickinson et Simons n’avaient jamais mis les pieds sur un ring de lutte – en fait, ils connaissaient peu ou pas du tout le monde de la lutte. Durkin a recruté le lutteur professionnel Chavo Guerrero Jr. pour former les acteurs et servir de consultant officiel en lutte du film. (Guerrero apparaît également à l’écran, affrontant Kevin dans le rôle du cheik.) Les acteurs étaient au gymnase des mois avant le début du tournage, Guerrero les examinant sur la terminologie appropriée de la lutte et leur apprenant les nuances d’un dropkick. Ils ont passé des jours à apprendre à tomber correctement sur le dos, avant de passer aux sauts volants.





“Nous avons des images iPhone assez amusantes de nous voyant notre lutte pour la première fois”, dit Efron en riant.





“Je me disais : ‘Oh, c’est à quoi ça ressemble'”, dit White avec une grimace. “‘J’ai du travail à faire.'”





Harris Dickinson, Zac Efron et Jeremy Allen White.

Beau Grealy pour EW





Le mouvement le plus difficile à perfectionner était peut-être le titulaire Iron Claw. Le mouvement emblématique de la famille Von Erich nécessite qu’un lutteur saisisse la tête de son adversaire et la serre avec ses cinq doigts – ce que les acteurs disent est plus facile à dire qu’à faire.





“J’avais l’impression de beaucoup me plaindre tout au long du processus, mais ça m’a fait mal !” Dickinson l’admet, alors que ses collègues acquiescent de la tête en signe d’accord. “C’est plus difficile quand vous ne pouvez pas vraiment serrer la tête de quelqu’un, vous devez donc créer l’idée que vous infligez de la douleur simplement en serrant votre main et en la secouant. Au bout d’un moment, vos avant-bras ont des crampes et vous ressentez idiot, comme “Mon bras ! Je ne peux plus faire ça !”





Jeremy Allen White, Zac Efron et Harris Dickinson.

Beau Grealy pour EW





Après des mois d’entraînement et de perfectionnement de leurs mouvements, les acteurs sont finalement entrés dans l’arène, ou plutôt dans une ancienne salle d’exposition de meubles près de Baton Rouge, en Louisiane, où l’équipe de production a construit une réplique du Sportatorium, le colisée des Von Erich au Texas. L’équipe a ensuite rempli les tribunes avec des centaines de figurants tapageurs. Durkin se souvient avoir filmé un premier combat, au cours duquel Kevin affrontait le cheik et Skandor Akbar : lorsque les acteurs jouant les adversaires de Kevin sont sortis, la foule entière a éclaté en huées.





Harris Dickinson dans le rôle de David Von Erich dans “La Griffe de Fer”.

Brian Roedel/A24





“Nous ne roulons pas”, se souvient Durkin. “C’étaient juste des acteurs qui entraient sur le ring. Mais tous deux ont commencé…