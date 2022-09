Zac Efron dit que son corps “Baywatch” n’était pas durable, a souffert d’une “mauvaise dépression” pendant l’entraînement

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Zac Efron adopte une nouvelle approche du fitness.

L’acteur de 34 ans a raconté Magazine de la santé des hommes qu’il n’est plus intéressé à entretenir le corps qu’il avait en 2017 pour “Baywatch”.

“Ce look” Baywatch “, je ne sais pas si c’est vraiment réalisable. Il y a juste trop peu d’eau dans la peau”, a-t-il déclaré au point de vente. “Comme, c’est faux, ça a l’air de CGI. Et cela nécessitait du Lasix, de puissants diurétiques, pour y parvenir. Donc, je n’ai pas besoin de faire ça. Je préfère de loin avoir un supplément, vous savez, de deux à trois pour cent du corps gros.”

Efron a déclaré à Men’s Health qu’il se sentait épuisé et qu’il souffrait de “mauvaise dépression” pendant l’intense entraînement “Baywatch” requis. Sortant de la pandémie de 2020, l’acteur s’est senti prêt à changer sa façon d’aborder le fitness.

“J’ai commencé à développer de l’insomnie”, a-t-il ajouté dans l’article de couverture du magazine d’octobre 2022. “Je suis tombé dans une dépression assez grave pendant longtemps. Quelque chose à propos de cette expérience m’a brûlé. J’ai eu beaucoup de mal à me recentrer. En fin de compte, ils ont pensé qu’ils avaient pris beaucoup trop de diurétiques pendant trop longtemps, et ça a gâché quelque chose. en haut.”

La star de “High School Musical” a apporté des modifications majeures à ses habitudes alimentaires et de sommeil. Efron était végétalien depuis environ deux ans, ce qui a été vu dans son émission Netflix avec l’expert en bien-être Darin Olien “Down to Earth”.

Pendant la pandémie, Efron a fait une pause et a déménagé en Australie.

“À un moment donné, c’était un de mes rêves – ce que ce serait de ne pas avoir à être en forme tout le temps”, a-t-il déclaré. “Et si je disais juste “F-k it” et que je me laissais aller ? Alors, j’ai essayé et j’ai réussi. Et pour toutes les raisons pour lesquelles je pensais que ce serait incroyable, j’étais juste misérable. Mon corps Je ne me sentais pas en bonne santé. Je ne me sentais tout simplement pas en vie. Je me sentais enlisé et lent.

C’est alors qu’Efron a adopté une approche différente de son mode de vie sain. Maintenant, la star est une passionnée de mousse et aime commencer ses journées avec un bain de glace.

“C’est ma partie préférée de la journée. Avant, c’est quand c’est le plus misérable, et quand enfin vous vous engagez et sautez dedans. À partir de ce moment, vous avez conquis quelque chose au plus profond de vous – vous ne voulez pas avoir froid”, Efron a partagé. “C’est la philosophie la plus simple : tout ce que vous ne voulez pas faire, faites-en une habitude.”

Efron a également abordé “Jaw-gate”, lorsqu’il a été accusé d’avoir subi une chirurgie plastique au visage en 2021.

C’est arrivé après qu’il se soit brisé la mâchoire. Il l’a frappé sur une fontaine en granit après avoir traversé sa maison en chaussettes et avoir glissé. Zac a travaillé avec un spécialiste et a suivi une thérapie physique, mais il a expliqué qu’à mesure que sa mâchoire guérissait, “les masséters n’ont fait que grossir. Ils sont devenus vraiment, vraiment gros.”

Les muscles masséters sont utilisés pour serrer la mâchoire et travaillent normalement en harmonie avec les autres muscles du visage.

Efron a partagé avec le point de vente qu’il n’était pas au courant des allégations de chirurgie plastique jusqu’à ce qu’il reçoive un appel téléphonique de sa mère, car il essaie de ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux. “Si j’accordais autant d’importance à ce que les autres pensaient de moi qu’ils pensent que je le fais”, a-t-il déclaré, “je ne serais certainement pas capable de faire ce travail.”

Le dernier projet d’Efron, “The Greatest Beer Run Ever”, sera en salles et disponible en streaming sur Apple TV+ le 30 septembre.