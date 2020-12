Zac Clark retrouvé la femme à qui il attribue lui avoir sauvé la vie.

le Bachelorette concurrent, qui est l’un des derniers hommes en compétition pour Tayshia Adams‘cœur sur l’émission de téléréalité, a partagé l’histoire sincère dans un récent Instagram Publier.

« Le 28 août 2011, je suis entré dans la banque @pncbank à Camden, New Jersey et j’ai rencontré mon Angel, Rhonda Jackson», Écrivit Zac à côté d’une photo du caissier de banque qui tenait un grand bouquet de fleurs.« Rhonda ne me connaissait pas, ne se souciait pas de mon apparence et ne me jugeait pas. Elle savait juste que j’avais besoin d’aide alors que j’essayais d’encaisser un faux chèque pour pouvoir obtenir de l’argent rapidement et continuer à me défoncer », a écrit Zac. le titulaire du compte). 3 jours auparavant, j’avais volé une poignée de chèques sur le bureau de mon père et je suis parti sans un mot à personne. Pendant des jours, ma famille m’a cherché mais pas de chance. «