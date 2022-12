Zac Brown fiancé à Kelly Yazdi – Hollywood Life

Crédit d’image : Tammie Arroyo/Shutterstock

Zac Brun a un bel avenir ! La star de la country, 44 ans, est fiancée au mannequin et à l’actrice Kelly Yazdi31 ans, et plus tôt cette année, PERSONNES confirmé le jeudi 8 décembre. Selon le point de vente, ce fut un moment romantique, réalisé dans la région tropicale d’Hawaï. “Il a proposé à Hawaï il y a quelque temps”, a déclaré un initié à la publication. “C’était très intime et le couple l’a gardé très privé.”

Cependant, cela ne choque pas complètement certains fans aux yeux d’aigle. Dans une vidéo Instagram du 31 juillet publiée sur le compte du Zac Brown Band, on pouvait voir Kelly ajouter sa main gauche – avec une bague de fiançailles en diamant – à un groupe alors qu’ils chantaient “Joyeux anniversaire” au musicien rayonnant avant un spectacle.

La fondatrice de Ride Wild est une «aventurière née, productrice d’événements, actrice SAG-AFTRA, cascadeuse et mannequin professionnelle» autoproclamée, selon son site Web personnel. En tant qu’actrice, elle a été vue dans le documentaire Herb Ritts : style LA et séries comprenant Hawaï Five-O.

Les fiançailles de l’icône bien-aimée du pays surviennent quatre ans après sa séparation de son ex-femme Coquille38 ans, avec qui il partage cinq enfants — un fils, Alexandre8 et filles Joni11, Géorgie12, Lucie14, et Justice15. Le Bande de Zac Brown le leader et Shelly ont été mariés pendant douze ans, l’union se terminant en 2018.

“Nous nous sentons bénis d’être dans un voyage aussi incroyable dans la vie et parfois le voyage commence à mener dans des directions différentes”, a déclaré l’ancien couple de longue date dans une déclaration conjointe à Personnes en octobre 2018. “C’est avec un profond amour et respect que nous annonçons que nous nous séparons en tant que couple. Nous avons mené une vie tourbillonnante ensemble en devenant une belle famille avec cinq enfants incroyables et même si la vie va se réorganiser un peu, notre amour et notre engagement envers notre famille seront toujours là », ont-ils poursuivi.

“Ce fut une décision difficile, mais nous avons fait beaucoup de choses difficiles ensemble et c’est notre prochaine aventure – l’amour, le respect mutuel et l’attention mutuelle sont ce avec quoi nous allons de l’avant. La famille se présente sous différentes formes », ont-ils écrit. “Nous aimerions vous demander plutôt que de commenter ou de dépenser de l’énergie pour cela, que vous profitiez de ce moment pour envoyer de l’amour à votre famille, en l’honneur de la nôtre.”

À peine deux ans plus tôt, en 2016, Zac et Shelly ont subi un incident malheureux qui a vu Zac impliqué dans une descente de drogue dans un hôtel Four Seasons en Floride. Selon TMZ à l’époque, trois strip-teaseuses étaient également présentes lors du raid, bien que Zac ne soit pas l’une des quatre personnes arrêtées lors de l’incident.

