Zac Brown Band annule un concert au Canada vendredi soir après que certains membres ont refusé l’entrée à la frontière

Le Zac Brown Band a déclaré qu’il avait été contraint d’annuler son concert du vendredi soir à Vancouver, en Colombie-Britannique, quelques heures seulement avant qu’il ne se produise après que certains membres du groupe n’aient pas été autorisés à traverser la frontière canadienne.

“Nous sommes désolés d’annoncer que nous ne pourrons pas jouer à Vancouver ce soir”, a écrit le groupe sur Facebook vendredi soir. “Nos fans canadiens sont incroyables, et nous n’aimerions rien de plus que de partager une soirée musicale ensemble. Certains des membres de notre équipe avaient des accusations sur leurs disques d’il y a plus de dix ans qui ont depuis été supprimées.”

Le groupe de huit membres a poursuivi en disant qu’il s’est produit régulièrement au Canada au cours des 10 dernières années et qu’il y a donné deux spectacles cette année seulement.

“Chaque fois que nous sommes venus au Canada, nous avons été à la merci d’un seul agent frontalier qui décide qui est autorisé à travailler, et malheureusement, tout le monde n’a pas pu se rendre au pays hier soir”, indique leur communiqué. .

Le groupe s’est qualifié de “famille” et de “tribu”, affirmant qu’ils “se serrent les coudes et se soutiennent mutuellement et que nous ne laissons jamais personne derrière”.

Le groupe basé en Géorgie a déclaré qu’il “jouerait toujours là où nous sommes les bienvenus et appréciés” et s’est de nouveau excusé pour l’annulation, ajoutant qu’il “est fier” de “se présenter avec enthousiasme et professionnalisme”.

Le groupe a tourné à travers les États-Unis et devrait se produire à Portland, Oregon samedi soir. Ils ont montré en Californie, en Arizona et au Tennessee avant de se rendre au Royaume-Uni et en Irlande au début de l’année prochaine.

Le groupe existe depuis 20 ans.