Zac Brown Band annonce un spectacle-bénéfice spécial SLA à Nashville

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Zac Brown Band a parcouru le pays pour leur “Out in the Middle Tour” et vient d’annoncer qu’ils dirigeront également une émission-bénéfice pour la SLA à Nashville le mois prochain.

Le spectacle aura lieu au Ryman Auditorium à Nashville, Tennessee, le jeudi 22 septembre. John Driskell Hopkins, membre du Zac Brown Band, a reçu un diagnostic de SLA en décembre 2021 et a annoncé la nouvelle en mai.

“Jouer à Nashville, notre maison loin de chez nous, est toujours quelque chose de spécial”, a écrit le groupe sur son post Instagram annonçant le spectacle. “Celui-ci est significatif parce que nous sensibilisons et collectons des fonds pour l’un des nôtres via @hoponacure.”

JOHN DRISKELL HOPKINS PARLE DE VIVRE AVEC LA SLA ET DE TROUVER DES « SOLUTIONS » POUR LA MALADIE GRÂCE À SON ORGANISME À BUT NON LUCRATIF

“Nous voyons tout l’amour et le soutien que @johndriskellhopkins a reçus jusqu’à présent, alors nous allons démolir la maison et montrer aux gens un bon moment d’appréciation”, a poursuivi le groupe.

Hopkins a parlé de son diagnostic de SLA en mai et a également annoncé sa fondation, Hop On A Cure, qui vise à financer la recherche pour trouver un remède à la maladie.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Tous les bénéfices du spectacle seront reversés à Hop On A Cure. Après le spectacle-bénéfice, Zac Brown Band terminera les deux derniers mois de tournée, le dernier spectacle se terminant à Phoenix, en Arizona, le 19 novembre.