Zabeel Champion continue sur sa lancée | Actualités des courses

Zabeel Champion a réussi un triplé rapide avec la plus petite des victoires le deuxième jour du Festival Guinéas à Newmarket.

Après des triomphes consécutifs à Ripon – le dernier marquant confortablement le week-end dernier – le poulain de Mark Johnston a eu une chance de 9-4 d’ajouter à son décompte dans le Handicap d’échange Back And Lay On Betfair.

Le Grand Bazar en tête et Frankie Dettori semblaient en avoir fait assez pour s’accrocher alors qu’il courait dans le dernier demi-furlong, mais il a été rejoint par Zabeel Champion et le favori 7-4 Global Storm sur la ligne.

Après une brève attente, le juge a confirmé le champion de Zabeel monté par Ben Curtis comme vainqueur par un nez de Global Storm, avec Grand Bazaar à une courte tête plus loin en troisième.

Johnston a déclaré: « Jaber (Abdullah, propriétaire) n’a parfois pas été trop heureux que nous l’ayons poussé jusqu’à un kilomètre et demi – et en sortant du plongeon, je pensais qu’il me dirait que je me suis trompé , mais heureusement, il est resté à la fin.

«Aujourd’hui, il semblait qu’il pouvait rester encore plus loin – on aurait dit qu’il avait été battu un peu plus loin.

«Je suppose que nous allons examiner un handicap à Royal Ascot, en fonction de ce que fait le handicapeur. Il est également dans les Hardwicke Stakes.

« Il n’a pas été inscrit à Ripon samedi dernier avant 11h50 et il n’a été inscrit ici que vers 11h59.

« Si tout le reste n’arrive pas à se présenter, alors il continuera à revenir! »

River Alwen a terminé en beauté pour décrocher les plus grands honneurs dans le Handicap d’échange de meilleures chances sur Betfair.

Western Symphony semblait le vainqueur probable après avoir donné un coup de pied pour la course à domicile, mais Jamie Spencer avait gardé un peu sa manche à bord du tir 5-1 de River Alwen, qui avait terminé quatrième lors de ses débuts saisonniers à Newbury il y a quinze jours.

La charge de Richard Hannon faisait son meilleur travail dans le dernier demi-furlong sur le Rowley Mile et s’est levé pour marquer d’une longueur.

Spencer a déclaré: « Il a bien fait. Il a bénéficié de Newbury, il avait besoin de cette course et était un peu frais.

«Il a perdu 2 livres pour cela et c’était une course gagnable.

«Je pense que 10 stades est son voyage, mais il deviendra plus adaptable aux distances moyennes au fur et à mesure.

« Il devrait progresser et s’améliorer à nouveau. »