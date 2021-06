« Zabardasti enceinte mat banao », dit Poonam Pandey alors qu’elle annule les rumeurs de grossesse

Le mannequin devenu acteur Poonam Pandey a annulé toutes les rumeurs de grossesse à son sujet. Il a été rapporté qu’elle était enceinte de six semaines et qu’elle attendait son premier enfant avec son mari, le réalisateur Sam Bombay.

Poonam a démenti toutes les rumeurs et a exhorté les médias à ne pas la déclarer enceinte alors qu’elle ne l’est pas. Elle a dit que sa vie était comme un livre ouvert et qu’elle distribuerait des bonbons le jour où elle tomberait enceinte.

Dans une interview avec Zoom, Poonam a déclaré: « Zabardasti enceinte mat banao. Pour les femmes, c’est une bonne nouvelle et pour moi, c’était une mauvaise nouvelle, car je n’étais pas enceinte. Ek bar puch toh loh. Tout dans ma vie est comme un livre ouvert. Me pede batungi, agar me enceinte hu.

Les deux se sont mariés lors d’une cérémonie intime en septembre de l’année dernière dans leur maison de Bandra, à Mumbai. Elle avait annoncé la nouvelle sur Instagram en partageant une photo de la cérémonie.

Moins d’un mois après son mariage, elle a déposé une plainte contre son mari affirmant qu’il l’avait agressée physiquement ce qui a conduit à son hospitalisation pendant plusieurs jours.

Le couple a été arrêté l’année dernière en novembre à Goa pour avoir partagé du contenu obscène sur les réseaux sociaux. Ils ont été enregistrés en vertu des articles 292 293 294 et 447 du Code pénal indien.