Pablo Zabaleta a prédit que le derby de Manchester sera « très serré » comme il se souvient avec joie de « bouleverser » les fans de Manchester United avec de célèbres victoires d’autrefois.

Zabaleta, qui a remporté cinq honneurs majeurs avec Manchester City, a disputé 16 derbies contre les Red Devils au cours de son passage de neuf saisons à l’Etihad.

L’Argentin a remporté huit des derbies auxquels il a participé, mais l’un de ses souvenirs préférés vient d’un match qu’il a regardé depuis le banc: la victoire 6-1 à Old Trafford en 2011.

Mario Balotelli et Edin Dzeko ont chacun frappé deux fois tandis que Sergio Aguero et David Silva ont saisi les autres buts lors de la célèbre victoire de City contre l’équipe de Sir Alex Ferguson.

Zabaleta a eu du mal à mettre des mots sur le sentiment de battre United alors qu’il revivait l’occasion.

S’adressant exclusivement à Ladbrokes lors de son lancement du 5-A-Side Bet sur Man United contre Man City, il a déclaré: « Pour moi, en tant que joueur de Man City, c’était très spécial d’aller à Old Trafford et de jouer devant leurs fans à domicile parce que nous Nous voulions gagner le match pour rendre nos fans heureux, mais nous voulions aussi juste contrarier les fans de Manchester United.

«Pour moi, en tant que joueur, c’était l’une des parties les plus spéciales du jeu.

« J’étais sur le banc pour la victoire 6-1 à Old Trafford. Évidemment, j’aurais aimé jouer, mais c’était l’un des plus grands matchs à regarder de côté. Assis sur le banc, regardant l’équipe battre Manchester United 6- 1 à Old Trafford, regardant les fans de United quittant le stade avec 15 minutes à gauche.