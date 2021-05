Z Flip / Fold 3, Apple v Epic et AirTag Review

Nous savons enfin à quoi ressembleront les deux prochains téléphones pliables de Samsung, la bataille entre Apple et Epic dans la salle d’audience a enfin commencé et Lewis est prêt à examiner l’AirTag.

Des fuites d’images fixes ont révélé à quoi ressembleront les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3, incitant plus de personnes talentueuses que nous à créer des rendus haute résolution pour un meilleur aperçu des conceptions finales. Avec de nombreuses spécifications qui ont également été divulguées, comment se présentent les futurs pliables et à quel point Dom est-il excité par le suivi de son téléphone préféré de l’année dernière?

Pendant ce temps, la salle d’audience d’Apple et d’Epic, euh, épique, a débuté cette semaine. Nous allons rassembler certaines des plus grandes découvertes de la bataille juridique, qui a déjà embrouillé Sony et Microsoft également. Enfin, Lewis est prêt à examiner l’Apple AirTag, avec Jim et Toddy à portée de main pour l’aider à l’évaluer par rapport à Tile, Chipolo et le SmartTag de Samsung. Cela fonctionne-t-il, la batterie est-elle trop facile d’accès et Apple a-t-il suffisamment fait pour se protéger contre le harcèlement criminel? Vous pouvez tout regarder dans la vidéo intégrée ci-dessus ou vous rendre directement sur YouTube pour la regarder (et vous abonner si vous le souhaitez!). Si vous préférez écouter plutôt que regarder, abonnez-vous à Fast Charge sur Spotify ou Apple Podcasts. Vous avez des commentaires ou des questions auxquels vous aimeriez que nous répondions sur l’émission? Faites-nous savoir sur Twitter ou dans la section commentaires sur YouTube. Nous voulons connaître vos pensées, alors continuez-les à venir. Image miniature par LetsGoDigital. Histoires similaires pour plus de lecture