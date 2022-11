Yvette Cooper annule l’idée d’un plan de carte d’identité de travail

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La secrétaire d’État à l’Intérieur du Labour, Yvette Cooper, a giflé son proche collègue Stephen Kinnock après avoir déclaré que le parti envisagerait d’introduire des cartes d’identité pour aider à contrôler l’immigration.

M. Kinnock, ministre fantôme de l’immigration, a déclaré que les cartes d’identité devraient “certainement être sur la table” comme une solution pour contrôler les traversées de petits bateaux et les migrants travaillant illégalement au Royaume-Uni.

Malgré une énorme controverse sur la question à l’époque du New Labour, M. Kinnock a déclaré à Times Radio: “C’est certainement quelque chose que le Parti travailliste examine et examinera très attentivement.”

Il a déclaré que les cartes d’identité seraient “tellement utiles” pour rassurer le public sur le fait que le gouvernement avait le contrôle de ses frontières. “Presque tous les États membres de l’Union européenne disposent d’un système d’enregistrement et de carte d’identité approprié.”

Cependant, Mme Cooper a déclaré avoir répondu par un “non” ferme lorsqu’on lui a demandé sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme si les cartes d’identité étaient quelque chose que le parti travailliste envisageait.

Le secrétaire à l’intérieur fantôme de Keir Starmer a déclaré que le vrai problème était le manque d’application appropriée de l’emploi pour s’attaquer au problème des personnes “travaillant illégalement ou exploitées”.

Pressée à nouveau de savoir si elle ne voyait aucun cas pour les cartes d’identité, Mme Cooper a déclaré: “Nous aurions une application plus stricte de l’emploi et des normes appropriées en place, ainsi qu’une action plus forte pour réprimer les gangs criminels.”

Interrogée sur le problème sur LBC Radio, elle a déclaré: «Donc, en fait, les gens l’ont déjà. Il existe donc déjà des titres de séjour biométriques… Le problème, c’est qu’ils ne sont pas contrôlés. Nous n’avons donc pas une application appropriée.

M. Kinnock avait affirmé que tout examen de la politique se ferait en “consultation très étroite avec les groupes de défense des libertés civiles”.

Il a déclaré que les gouvernements Tony Blair et Gordon Brown avaient eu des problèmes en “essayant de mettre trop d’informations” sur les cartes d’identité proposées.

Le ministre fantôme a déclaré qu’une forme “très basique” de carte d’identité “ne vous amène pas autant dans les domaines des libertés civiles”.

M. Kinnock a ajouté: «Il ne peut pas être au-delà de l’esprit de l’homme de regarder cela et de mettre en place un système qui aborde à la fois les problèmes liés aux libertés civiles, mais aussi de s’assurer que nous savons qui vit dans notre pays et comment beaucoup de gens vivent dans notre pays.

L’ancien ministre de l’Intérieur travailliste David Blunkett a présenté pour la première fois des plans pour une carte d’identité nationale en 2002, mais les militants des libertés civiles ont fait de la question une épine dans le pied des gouvernements Blair et Brown.

Les projets d’un système de carte d’identité nationale de 4,5 milliards de livres sterling ont finalement été abandonnés par le gouvernement de coalition dirigé par David Cameron lorsqu’il est arrivé au pouvoir en 2010.