Yuzvendra Chahal-Dhanashree Verma prenant un mois de pause dans leur relation ? La réaction du joueur de cricket dans cette vidéo hilarante est épique

Les fans de cricket se sont inquiétés lorsque Dhanashree Verma a laissé tomber son nom de famille de sa bio Instagram. Ils ont été stressés en pensant si tout allait bien dans le paradis conjugal du lanceur de cricket indien Yuzvendra Chahal et elle. La nouvelle a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux et comment. En fait, les choses sont devenues très désagréables lorsque les gens ont traîné Shreyas Iyer sans raison. C’est un fait connu qu’Iyer est de très bons amis avec le couple. Les gens ont commencé à spéculer s’il y aurait une autre situation de Murali Vijay et Dinesh Karthik ici. Certains des commentaires adressés à Dhanashree Verma étaient sacrément bon marché et carrément misogynes.

Après que la nouvelle d’une séparation ou d’une éventuelle séparation soit devenue virale, le couple a publié un commentaire disant que personne ne devrait croire ce qui circule sur les réseaux sociaux. Eh bien, il est évident que Yuzvendra Chahal et Dhanashree Verma sont très proches. Dans la vidéo, on l’entend dire qu’elle va chez sa mère pendant un mois et il est ravi de la même chose. C’est trop drôle.

Dhanashree Verma et Yuzvendra Chahal se sont mariés en décembre 2020. Elle est médecin et danseuse. Ses vidéos sur Instagram ont fait fureur. Elle a également travaillé avec Aparshakti Khurrana. C’est bon de revoir le couple comme ça. Après que Samantha Ruth Prabhu ait abandonné son nom de famille, les gens avaient spéculé sur des problèmes dans sa vie conjugale avec Naga Chaitanya. Ils se sont finalement séparés. Les fans étaient inquiets même lorsque Priyanka Chopra a retiré ses noms de famille de la biographie des médias sociaux.