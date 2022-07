Yuzuru Hanyu, double championne olympique japonaise de patinage artistique, prend sa retraite à 27 ans

Le double champion olympique japonais de patinage artistique, Yuzuru Hanyu, a pris sa retraite de la compétition à l’âge de 27 ans mardi, après avoir lutté contre des blessures aux Jeux de Pékin de cette année. Le « prince des glaces » a été détrôné en février par la star américaine Nathan Chen, terminant à une décevante quatrième place à Pékin.

Vêtu d’un costume sombre et s’inclinant profondément alors qu’il montait sur scène, la sensation du patinage a déclaré lors d’une conférence de presse à Tokyo qu’il avait fini en tant qu’athlète de compétition. “Je ne serai plus comparé à d’autres patineurs en tant que compétiteur”, a déclaré Hanyu, affirmant qu’il se concentrerait sur le patinage dans les spectacles d’exhibition pour ses fans adorateurs. “Je n’ai aucune tristesse. Je veux continuer à faire de mon mieux. » Avec son style de patinage élégant et son allure délicate et enfantine, Hanyu est une icône pour sa légion mondiale de supporters “Fanyu”, qui arrosent la glace avec des jouets Winnie l’ourson après ses routines.

Il a remporté son premier titre olympique en simple aux Jeux de Sotchi en 2014, puis est devenu le premier homme en 66 ans à défendre sa couronne quatre ans plus tard à Pyeongchang.

Il a également remporté les championnats du monde en 2014 et 2017, mais il a été en proie à des blessures ces dernières années, notamment un problème de ligament de la cheville qu’il a dû surmonter pour remporter sa deuxième médaille d’or olympique. La même cheville l’a forcé à manquer la saison du Grand Prix 2021, mais il a fait un retour réussi aux championnats nationaux japonais de l’année dernière.

C’est là qu’il a tenté de devenir le premier patineur à réussir un saut quadruple axel, qui devait être son arme secrète aux Jeux de Pékin.

Mais au lieu de cela, il est tombé deux fois et a dit: “C’est comme si tout s’était mal passé cette fois-ci.”

Hanyu est un héros national au Japon, où il est devenu le plus jeune récipiendaire du prestigieux prix d’honneur du peuple de son pays en 2018, et chacun de ses mouvements fait la une des journaux. Mais il reste toujours une énigme malgré l’énorme attention, accordant rarement des interviews et ayant pas de présence sur les réseaux sociaux. Ses fans dépensent des fortunes pour le regarder concourir et même sculpter des sculptures de la star mince comme un râteau, connue sous le nom de “Yuzu” par ses fidèles.

Hanyu a commencé à patiner lorsqu’il était enfant dans sa ville natale de Sendai, dans le nord-est du Japon. Lorsque le tremblement de terre et le tsunami ont frappé la région en 2011, il s’entraînait sur la glace et a été forcé de fuir la patinoire sur ses patins.

