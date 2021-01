Le jeu de cricket au fil des ans a surtout été connu comme un jeu de batteur, cependant, les quilleurs ont également émergé pour les contrer avec des actions inhabituelles et intrigantes pour freiner le flux de course et choisir des guichets.

Au fur et à mesure que les quilleurs amélioraient leur métier, plusieurs quilleurs ont évolué avec des styles de quilles inhabituels. Des filateurs aux quilleurs rythmés, de la génération précédente à la génération actuelle en ont eu quelques-uns. Les goûts du bon vieux Paul Adams aux goûts de Lasith Malinga, Sohail Tanvir à notre propre Jasprit Bumrah sont parmi les rares sélectionnés qui non seulement ont imbibé des séries d’actions aussi différentes, mais ont également remporté un certain succès avec cela.

Dans un tel cas, une étrange action de bowling est apparue. L’ancien international de Team India, Yuvraj Singh, a partagé une vidéo d’un joueur de quilles avec une action inhabituelle qui a laissé les internautes séparés. Le gaucher s’est rendu sur Instagram pour partager une vidéo avec ses 10 millions d’adeptes et plus d’un spinner du bras droit sans nom avec un style de bowling très inhabituel.

Singh est très actif sur les circuits des réseaux sociaux et est connu pour partager des messages amusants à motivants avec ses fans. Le plus souvent, ses messages laissent les utilisateurs amusés et étonnés, tout à la fois. Il a partagé la vidéo hier sur la plateforme de partage photo-vidéo. Sous-titrant le message, il l’a terminé en taguant Harbhajan Singh.

Le court clip vidéo partagé par Singh montre un quilleur se retournant plusieurs fois avant de lancer le ballon. Ses mouvements rappellent la célèbre forme de danse du sud de l’Inde du Bharatnatyam. Son action unique aurait peut-être incité Singh à le traiter de la même manière.

La vidéo est rapidement devenue virale et a jusqu’à présent accumulé plus de 3,28 lakh likes sur Instagram. Son message a également recueilli des tonnes de commentaires élogieux de la part des utilisateurs. La majorité d’entre eux ont réagi par des commentaires hilarants pour exprimer leurs sentiments.

Tandis qu’un utilisateur écrivait de façon amusante: « Les batteurs soient comme ‘ha ye krlo pehle’. » Un autre a plaisanté et a dit d’ajouter la chanson Ghoomar en arrière-plan. « Le quilleur tourne plus que la balle », a déclaré un troisième.

Pendant ce temps, Singh, qui a pris sa retraite du cricket international en 2019, est l’une des célébrités actives sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur polyvalent tenait à faire son retour dans le circuit national de cricket cette année, mais s’est vu refuser le CNO par la BCCI. Cependant, après sa retraite, il a participé à quelques tournois de la ligue de cricket à l’étranger.